عبدالله بن زايد يبحث ووزيرة خارجية بلجيكا جهود خفض التصعيد بالمنطقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وحماية أرواح المدنيين كافة.

كما بحثا الآليات اللازمة لضمان استدامة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين، في إطار المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاتهم.

وتبادل سموه ووزيرة خارجية بلجيكا، وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وأكدا على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بهدف حماية المدنيين كافة، والدفع نحو انتهاج مسار التهدئة وخفض التصعيد، وتكثيف المساعي المبذولة لاستعادة أمن واستقرار المنطقة. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وحاجة لحبيب، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

وتطرقا إلى التعاون المشترك في مجال البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. ورحب سموه بزيارة حاجة لحبيب، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات التعاون المشترك مع بلجيكا في المجالات كافة، وذلك بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

تنسيق وتشاور

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وبحث سموه وباربرا ليف، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقشا السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام. وتطرقت مباحثات الجانبين إلى المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد والتوتر في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد، كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز