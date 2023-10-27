التنمّر يهدد الطلبة.. و«الإمارات للتعليم» تصنّفه سلوكاً خطراً

شكا أولياء أمور من تنامي سلوكيات التنمر بالمدارس الحكومية والخاصة، داعين الإدارات المدرسية إلى تفعيل لائحة السلوك المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بشأن تلك الظاهرة، خصوصاً أن الدولة تنبهت مبكراً للتنمر، وعمدت من خلال العمل المؤسسي على تطويقه.

وأكدوا أن تلك السلوكيات باتت من أسباب تراجع التحصيل الدراسي لأبنائهم، وعدم رغبتهم في الذهاب للمدرسة، فضلاً عن إصابة العديد منهم بالاكتئاب والعزلة وربما عواقب أخطر.

وأفادوا بتعرض أبنائهم بصورة يومية للتنمر، وتحديداً اللفظي، دون أن يقابل ذلك إجراءات فاعلة من المدارس، معللين ذلك بأنها ((تصرفات أطفال)).

وطالبوا بتدريب التربويين، وتبصيرهم بأهمية عدم تجاهل حالات التنمر، محذرين من تحول بعض المتنمرين وجنوحهم نحو العنف، في ظل تراجع بعض إدارات المدارس عن القيام بدورها.

((البيان)) حرصت على استعراض ذلك الملف الحيوي مع مختلف الجهات المعنية، للوقوف على الأسباب الحقيقة لتلك المشكلة، ومن ثم توفير الحلول اللازمة لها.

وصنفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التنمر ضمن السلوكيات الخطرة، التي تكبد مرتكبها 12 درجة، محددة 7 آليات للتعامل مع المتنمرين، تضمنت إيقافهم عن الدراسة، وتشكيل لجنة داخلية لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما تضمنت اللائحة تحويل الطالب لجهة تقويم السلوك لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فضلاً عن استدعاء ولي الأمر، وتوقيعه على القرار، ومتابعة واستلام تقارير تطور حالة الطالب من قبل الجهة المختصة.

وفي حال تكرار المخالفة، يخصم منه 12 درجة أخرى، مع إعادة اتخاذ كافة الإجراءات السابقة، وفي حال عدم تغير السلوك، يُنقل الطالب إلى مدرسة أخرى تأديباً.

وفي سياق متصل، حذر تربويون ومتخصصون من تداعيات انتشار التنمر في المؤسسات التعليمية، داعين إلى التصدي للظاهرة بشكل جاد وفعال، من خلال إطلاق حملات توعوية وتثقيفية، تسلط الضوء على المخاطر و الوقاية ، وتشجيع الأطفال والشباب على التحدث عن المشكلات التي تواجههم، والإبلاغ عن الحالات.

و شكت ولية أمر طالبة بالصف الرابع من تعرض ابنتها بصورة شبه يومية إلى التنمر، وتحديداً اللفظي، دون أن تتخذ إدارة المدرسة أي إجراء فاعل وحاسم، وعللت))الاخيرة)) ذلك بأنه ((تصرفات أطفال)).

ولفتت إلى أهمية تدريب العاملين بالمدارس على كيفية التعامل مع حالات التنمر وعدم تجاهلها، محذرة من جنوح بعض المتنمرين نحو العنف المنظم.

سوء الحالة النفسية

و ذكرت ولية أمر طالبة في الصف السادس أن ابنتها تتعرض للتنمر من قبل زملاء لها، لكونها مريضة بالسكري، مشيرة إلى تقديمها أكثر من شكوى، بعد أن ساءت الحالة النفسية لابنتها، ووصلت لحد فقدان الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، غير أنها لمست تجاوباً غير مرضٍ، وفقاً لتعبيرها، وكانت مبررات المدرسة أن المشتكى بحقهم أطفال.

ودعا ولي أمر طالب بالصف الخامس الإدارات المدرسية إلى تفعيل الإجراءات التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بشأن تلك الظاهرة، التي باتت من أسباب تراجع التحصيل الدراسي لابنه، الذي تعرض للتنمر اللفظي أكثر من مرة، دون اتخاذ إجراء حاسم من إدارة المدرسة.

وأردف بأن ابنه أعلن عدم رغبته في الذهاب للمدرسة، بعدما أصيب بحالة من الاكتئاب والعزلة، مؤكداً أنه يخضع حالياً للعلاج النفسي للتعافي من حالات التنمر التي تعرض لها أكثر من مرة.

آفة اجتماعية

الخبير التربوي يوسف الحوسني، وصف التنمر بشقيه المحسوس والإلكتروني بـ ((آفة المجتمع))، التي ينبغي التكاتف المجتمعي لاجتثاثها، تحديداً في المؤسسات التعليمية، نتيجة لسرعة انتشاره بين صفوف الطلبة، وعبر وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وحذر من اللجوء إلى الصمت في حال التعرض إلى التنمر، أياً كان شكله، لفظياً أو نفسياً، والتنمر العاطفي والجسدي ((الأكثر شيوعاً بين الطلبة في مراحل سنية صغيرة))، والعمل على اتخاذ موقف أكثر إيجابية وحلول فورية، لا سيما مع ظهور ما يعرف ((التنمّر الإلكتروني)).

عزلة وانتحار

وحذرت هيام أبو مشعل المستشارة النفسية والأسرية من مخاطر نفسية واجتماعية وصحية خطيرة، تطال الأشخاص المتعرضين للتنمر، كالعزلة الاجتماعية والتشاؤم والاكتئاب، وقد يصل الأمر إلى الإقدام على الانتحار في بعض الحالات الشديدة، كما يمكن أن يؤدي إلى العنف المفرط، سواء من الشخص المتعرض للتنمر، أو من المتنمر نفسه.

وأشارت إلى أن التصدي للتنمر يحتاج إلى تطوير برامج تدريبية للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لغايات تعزيز مهارات المعلمين والمربين في التعامل مع حالات التنمر، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون منه، لافتة إلى أنها واجهت العديد من حالات التنمر، وأن أفضل طريقة للتصدي لهذه المشكلة، هي التوعية والتثقيف حول مخاطرها، وكيفية التعامل معها.

وتابعت: يمكن تحقيق ذلك عن طريق توفير المعلومات والأدوات اللازمة للأشخاص، للتعرف إلى علامات التنمر، والتصرف في المواقف المختلفة، والتحدث مع الأشخاص المتعرضين للتنمر، وتقديم الدعم النفسي والإرشادات اللازمة لهم، إضافة إلى تشجيعهم على الإبلاغ عن حالات التنمر، والتحدث إلى المسؤولين المختصين للحصول على المساعدة اللازمة.

وشددت على الدور المحوري للمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة في التصدي للتنمر، عن طريق إقرار سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة الظاهرة، وتوفير الدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون منها، وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن حالات التنمر، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما يجب أن تعمل المجتمعات على تعزيز القيم الإنسانية، مثل الاحترام والتسامح والتعاون، وتشجيع الحوار البناء بين الأطراف المتورطة في حالات التنمر.

ومن الحالات التي واجهتها كمستشارة أسرية ونفسية، أوضحت أن هناك حالات عديدة للتنمر في المدارس والأسر، وكان من الصعب على الأطفال التحدث عن المشكلات التي تعترضهم، بيد أنه تمت مساعدتهم عن طريق توفير المساعدة النفسية والاجتماعية، والإرشادات اللازمة للتعامل مع المواقف المختلفة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الحالات، والتحدث إلى المسؤولين المختصين، للحصول على المساعدة اللازمة.

وتطرقت إلى تعاملها مع طفل كان يتعرض للتنمر، ويعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، وكان يتفادى الذهاب إلى المدرسة، تم التجاوب مع الحالة بشكل فوري، وتقديم الدعم النفسي للطفل وأسرته، وتوفير المعلومات والأدوات اللازمة للتعامل مع حالته، وتحفيزه على التحدث عن مشاكله، والإبلاغ عن حالات التنمر، وبعد فترة قصيرة، تحسن الطفل، وتمكن من التعامل مع المواقف المختلفة بشكل أفضل، وعاد إلى المدرسة واكتسب الثقة بنفسه.

دعم نفسي

وشددت المستشارة التربوية والأسرية على ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية للعمل معاً للتصدي لمشكلة التنمر، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للأشخاص المتعرضين لهذه المشكلة، والالتزام بتعزيز القيم الإنسانية والاحترام والتسامح والتعاون، والتحدث عن المشكلات التي يواجهها الأشخاص، والعمل على تحسين الظروف المحيطة بهم، وضرورة تضافر الجهود من الأهل والمختصين، وكل من له علاقة للمساعدة في التقليل من تعرض أبنائنا إلى التنمر، والمحافظة على صحتهم النفسية.

حوار واحتواء

ولفتت هبة الله محمد اختصاصية اجتماعية، إلى أهمية الحوار والاحتواء الأسري في حالة التعرض لأي نوع من أنواع التنمر، سواء النفسي أو الجسدي أو اللفظي، مؤكدة أنه في حالة تعرض أي شخص، وخصوصاً الأطفال، للسخرية بين أفراد الأسرة والإخوة والأخوات، سيتعرض لمخاطر عدة من الآخرين، من الاستغلال والاستهزاء.

وحذرت من هذا السلوك الخاطئ، الذي يؤدي إلى انعزال الطفل وابتعاده عن التفاعل مع الآخرين، والانطواء والاكتئاب، وتملكه مشاعر مضادة للآخرين والمجتمع، لأنه في أغلب الحالات يتحول المعتدى عليه إلى معتدٍ، ويكون أقوى في إيذاء الآخرين.

وذكرت أن التصدي يكون بتضافر الجهود، بدءاً من الأسرة، من خلال اهتمام ومتابعة وحوار فعال لدعم ثقة الأبناء في أنفسهم، وتعلم أحد رياضات الدفاع عن النفس، أما المدرسة، فأكدت أهمية أن يكون لديها خطة متكاملة من الوقاية، خاصة في الجانب الإلكتروني، الذي يشغل مساحة كبيرة من تفكير الأطفال ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى الإعلام الجديد، ألا وهو مواقع التواصل الاجتماعي، مع التوعية اللازمة لتوضيح ومتابعة ذلك، ويتم بمعالجة المتنمر والمتنمر عليه والمتفرج، فكل منهم يحتاج لمتابعة وأسلوب علاج.

سلوك عدواني

من جانبه، أفاد المحامي علي مصبح بأن بعض الجرائم يكون سببها تنمر الجانح على زملائه، لكون التنمر سلوكاً عدوانياً متعمداً، يهدف إلى الإضرار بالشخص الآخر، سواء جسدياً أو نفسياً، وتغلب عليها حالات الاعتداء الجسدي بالضرب أو الضرر الجسدي غير المباشر.

وأردف أن هذا السلوك هو الشائع بين الأحداث، حيث يحاول الحدث الجانح المتنمر ابتزاز زميله المعرض للتنمر أمام أصدقائه، كناية عن القوة والسيطرة.

وأشار إلى أن ردة فعل الحدث الذي يتعرض للتنمر، قد تكون فورية، أو تتأخر وتتراكم لديه مشاعر الانتقام، وهو ما حدث بإحدى الدول، حيث أقدم طالب على قتل ثلاثة من زملائه، نتيجة تنمرهم عليه.

وقال: إذا افترضنا أن الحدث الجانح تنمر على زميله بالاعتداء بالضرب، وسبّب له إصابات معينة، فتكون مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح، نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية، مشيراً إلى وجود تدابير تأديبية لمؤسسة الأحداث، مثل التوبيخ، الإنذار، الحرمان من بعض المزايا، الحرمان من إذن الزيارة، العزل الاجتماعي.

من جانبها، أفادت الدكتورة مروة علي مهبأ رئيس قسم اللغة العربية بمدرسة ((جى إس إس الخاصة))، أن ضحية التنمر يكون في العادة طفلاً مهملاً في المنزل، أو يكون عرضة لعنف أسري وتربية خاطئة.

وأوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة مساعدة، وسبباً رئيساً في دفع الطلبة للتنمر، وتشير الدراسات إلى تعدد أشكال التنمر الإلكتروني، لتشمل السخرية والتهديدات والإهانات.

واعتبرت التنمر واحداً من بين أخطر المشاكل، تحديداً في مرحلة الطفولة المبكرة، لكون الضحية قليل الخبرة، ولا يملك القدرة على مواجهة التحديات المحيطة بمفرده، وعليه، ترى حاجة ماسة لدور الأهالي في تنوير أبنائهم، وإثراء مخزونهم المعرفي، وتوعيتهم بكيفية التصرف إزاء التنمر، في حال تعرضوا له.

نظام للإبلاغ

من جانبها، كشفت سارة أمهز مديرة أولى بقسم حماية الطفل التابع لمجموعة جيمس للتعليم، عن اعتماد المجموعة لنظام متكامل ومطور، يستطيع من خلاله الموظفون وطلبة المدرسة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالتنمر المباشر، أو عبر شبكة الإنترنت، مؤكدة أن الهدف من ذلك النظام، هو توصيل صوت الطلبة للجهات المختصة بالمدرسة بشكل فوري، في حال تعرضهم للتنمر.

وأشارت إلى تعيينهم مسؤولاً للصحة النفسية بكل مدرسة تابعة للمجموعة، بهدف ضمان سلاسة سير عملية الإبلاغ، والتعامل معها، ونشر التوعية اللازمة، بهدف التصدي لتلك الظاهرة، إلى جانب المبادرات والبرامج المبتكرة التي يقودها الطلاب، وحملات التوعية على مستوى المدارس والأنشطة المصممة لتقديم الدعم.

واعتبرت ((المبادرات)) مساحة آمنة للطلاب للتعبير عن مشاعرهم، والاستفادة من دعم أقرانهم ومستشاري المدرسة، الذين يبدون تفاعلاً فورياً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة الثقة بالنفس، والارتقاء بتجربتهم التعليمية.

ولفتت أمهز إلى أن المدارس تتعامل مع حالات التنمر عبر الإنترنت، من خلال إشراك الأطفال وأولياء أمورهم والموظفين المعنيين في حملات التوعية، لافتة إلى أن مدارس جيمس تمتلك نظاماً موحداً للتعامل مع مشكلات الأمن السيبراني.

وأشار أكرم طارق مدير مدرسة جيمس فاوندرز المزهر، إلى حرصهم الدائم على تمكين الطلبة من خلال تطوير مهاراتهم، وتشجيع ثقافة التواصل بين المعلمين والطلبة وذويهم، بحيث يكون هناك حديث مفتوح عن أي مخاوف أو شكاوى، مع تشجيع الاستخدام الإيجابي والآمن للتكنولوجيا.

وأوضح أنهم ينفذون استراتيجيات تهدف إلى منع حدوث التنمر في المقام الأول، إلى جانب عدم التهاون في حالة حدوثها، من خلال تفعيل خاصية الإبلاغ المطبقة في مجموعة مدارس جيمس، مؤكداً أهمية تدريب الكادر التعليمي ليكون على دراية كاملة بمسؤوليته، والاستجابة بشكل مناسب حسب الحالة.

6 قوانين ملزمة

عممت مدارس حكومية وخاصة 6 قوانين رقمية على الطلبة، وألزمتهم بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواطنة الرقمية، وهي مجموعة من الضوابط والمعايير الرقمية التي تساعد على الاستخدام الأمثل للموارد الرقمية وتقويمها، وعلى التوجيه نحو المنافع والحماية من مخاطرها المحتملة من خلال التوعية المبكرة.

وتتمثل القوانين في الوعي بعدم مشاركة المحتوى الرقمي، الذي يحمل حقوق طبع ونشر مع الآخرين، وعدم الإشارة لمصدر المحتوى الرقمي عند الاستفادة منه، واحترام الآخرين على شبكة الإنترنت، وعدم الإساءة لهم أو التعدي على حقوقهم، علاوة على زيادة الوعي بعدم تبادل المحتوى الرقمي المنافي للعادات والتقاليد، والابتعاد عن اختراق الأنظمة والحواسيب الخاصة بالأفراد أو المنظمات، وعدم استخدام برامج القرصنة أو سرقة هوية أشخاص آخرين.

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