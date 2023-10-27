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سلطان القاسمي: مشروعات الشارقة تعزز دخل وقيم وترابط الأسر المواطنة

10/27/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هما الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي قد تولّد مشكلات إضافية تهدد استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، صباح أمس، في افتتاح استراحة شيص الواقعة بعد نفق الروغ على طريق خورفكان - الشارقة، وتوزيع سندات ملكية محلاتها التجارية للمواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة.

وبارك سموه للمواطنين ملاك المحلات التجارية الجديدة في استراحة شيص، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في الجهة المقابلة للاستراحة، وقال سموه: ((نقول للأهالي الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على نصيب من هذا المشروع الذي سيوزع الآن، نحن نعمل في الجهة الثانية على مشروع مشابه لهذه المحلات التجارية، وستكون من نصيبكم بإذن الله، وجميعكم أسرة واحدة)).

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