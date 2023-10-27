سعود بن صقر.. 13 عاماً في بناء مستقبل يحقق تطلعات رأس الخيمة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عزز منذ توليه الحكم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على الصعد كافة.

وقال سموه في كلمة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم في الامارة التي صادفت يوم امس : ((شكل 27 أكتوبر 2010 علامة فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة، هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والتقدم والازدهار، والمتمثلة في العديد من الإنجازات والمبادرات بكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التنموية)).

وأضاف سموه قائلاً: ((إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أدرك مبكراً أن الإنسان المتحضر المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس المتين والقاعدة الصلبة للنماء والتطور والمساهم الفاعل في بناء وتقدم وطنه، من هنا أعطى سموه الاستثمار في العقول البشرية الأولوية، وفق رؤية ثاقبة قائمة على الاستثمار بسخاء في المعرفة والتعليم المتقدم، وتحسين جودة النظام التعليمي، والتركيز على دعم الابتكار، وما تشهده إمارة رأس الخيمة اليوم من تطور وازدهار في قطاع التعليم يظهر مدى الاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي للعلم، من خلال الدعم الدائم والمتابعة المستمرة لتحقيق أعلى مستويات الخدمات التعليمية المتميزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية)).

وتابع سموه: إن النهضة التنموية المدهشة التي شهدتها إمارة رأس الخيمة في ظل حكم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لم تقتصر على قطاع التعليم فقط، بل شملت القطاعات كافة، ومنها قطاع الصحة المهم والحيوي، والبنية التحتية المتطورة والمتينة، والقطاع الاقتصادي والصناعي الواعد، حيث باتت الإمارة قوة اقتصادية ناهضة، تتمتع بمقومات قوية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ودعمه المستمر للقطاع الاقتصادي بالإمارة، حيث يمتاز اقتصاد رأس الخيمة بقاعدة اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال محفزة، وسياسات اقتصادية مرنة، وتشريعات اقتصادية حديثة، تستجيب لاحتياجات قطاع الأعمال والاستثمار في مختلف المجالات.

واختتم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي كلمته بهذه المناسبة، قائلاً: (( الاحتفاء بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم، تشكل مناسبة لاستعراض مسيرة الإنجازات التنموية التي شهدتها الإمارة، وفي الوقت نفسه تعتبر فرصة لشحذ الهمم وتأكيد التصميم على تعزيز وترسيخ تلك الإنجازات، فالتنمية مسيرة متواصلة ومتصلة، لا تتوقف ولا تهدأ، وتنتقل من محطة متقدمة إلى أخرى أكثر تقدماً وازدهاراً)).

وافق أمس الذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، لتتواصل مسيرة مباركة في خدمة دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، لتسجل الإمارة في عهده تطوراً كبيراً غير مسبوق في شتى المجالات.

وسجلت رأس الخيمة تحت قيادة سموه، العديد من الإنجازات العام هذا العام، تمثلت في تدشين سموه لمشروع ((المدينة الآمنة الرقمية)) الذي يعد أحد أهم مشاريع صندوق رأس المال الاستثماري الشرطي في مجال الأمن التكنولوجي والتحول الرقمي في الامارة، بهدف تعزيز مستوى جودة الحياة الأمنية فيها، كما أصدر سموه القانون رقم 2 لعام 2023، بشأن تأسيس ((واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية)) المخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة.

ازدهار سياحي

وبتوجيهات ورؤية سموه حققت رأس الخيمة نجاحاً باهراً بتسجيلها أعلى مستوى نصف سنوي على الإطلاق في استقطاب الزوار، حيث استقبلت 600 ألف زائر، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2023، بزيادة قدرها 14.8 %، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، وتحقيق أعلى إيرادات مرتبطة بالسياحة، وتأتي هذه النتائج بعد سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات والمبادرات لتعزيز السياحة، ما يمهد الطريق للنمو المستمر في 2023 وما بعده. وشارك سموه في عدد من القمم والمؤتمرات الإقليمية والدولية في نهاية عام 2022 وعام 2023، ممثلاً لدولة الإمارات، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ونجحت الرؤية الحكيمة لسموه في تحويل إمارة رأس الخيمة إلى وجهة مثالية للأعمال والعيش والسفر والاستمتاع بالحياة، لتمتعها بمناخ مشمس طوال العام، وتقديمها خيارات متعددة بمزايا وتسهيلات تنافسية وفي متناول الجميع، كما تمتلك رأس الخيمة سجلاً حافلاً بالعديد من الأرقام القياسية بموسوعة ((غينيس)) العالمية.

تنوع اقتصادي

ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يحظى به التنوع الاقتصادي تحت حكم ورؤية سموه، حافظت الإمارة على مدى أكثر من عقد من الزمن على تصنيفها الائتماني السيادي عند المستوى ((A))، وفقاً لوكالتي التصنيف العالميتين ((فيتش)) و((ستاندارد آند بورز))، ويصل عدد الشركات التي تعمل فيها حالياً إلى أكثر من 38.000 شركة من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 مجالاً اقتصادياً، ويعتبر اقتصاد إمارة رأس الخيمة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدولة.

ويصل إجمالي الناتج المحلي في رأس الخيمة إلى قرابة 11.5 مليار دولار، وتتمتع الإمارة بمحفظة اقتصادية متنوعة، يعد فيها التصنيع أكبر قطاعاتها، إذ يسهم بنحو 30 % من إجمالي الناتج المحلي. أما قطاع السياحة الذي يعتبر من أسرع القطاعات نمواً في رأس الخيمة فيسهم بحوالي 5 % من إجمالي الناتج المحلي.

الموانئ وتشغل موانئ رأس الخيمة، 4 موانئ في الإمارة، بما فيها ميناء صقر، أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، المنطقة الحرة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وصولاً مباشراً للبحر عبر ميناء مخصص، شهدت حركة الاستيراد والتصدير في ميناء صقر، نمواً بمعدل الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ناولت موانئ رأس الخيمة نحو 75 مليون طن من البضائع سنوياً، وأضافت عملية التوسع في الميناء التي انتهت عام 2019، اثنين من أرصفة المياه العميقة القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، لتبلغ طاقته السنوية 95 مليون طن.

في المقابل حقق مطار رأس الخيمة الدولي قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة، من خلال توقيع المطار العديد من الاتفاقيات مع الخطوط الجوية العالمية لتعزيز ربط الحركة السياحية والسكانية في رأس الخيمة مع مختلف دول العالم، حيث يمكن من خلال الإمارة الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار والعيش والعمل.

وأولت إمارة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً بتأسيس قطاع أعمال قوي، يشكل ركيزة رئيسية لنهجها في التنمية المستدامة الشاملة، حيث تلعب العلامات التجارية الوطنية وقطاعات الأعمال في رأس الخيمة دوراً محورياً مهماً في دعم مسيرة النمو فيها، ونجح العديد منها في وضع اسم الإمارة على الخارطة العالمية.

وجهة استثمارية

وتعتبر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وجهة صناعية وتجارية متطورة، حيث تقدم للمستثمرين من مختلف دول العالم مجموعة متميزة من الحلول التي تساعدهم على ازدهار أعمالهم، وتحتضن مناطق الهيئة الصناعية حالياً ما يزيد على 15000 شركة من أكثر من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً، ما يجعلها إحدى أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة، ومع احتضان ((راكز)) للعديد من المناطق الحرة وغير الحرة المتخصصة حول الإمارة، فهي تربط المستثمرين بالأسواق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

قطاع صناعي

ونجحت إمارة رأس الخيمة في تحقيق الخطط المستقبلية التي وضعها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لتتحول إلى مركز صناعي متميز، حيث تقع على تقاطع الطريق الحديث بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات من الطيران، الأمر الذي يجعل منها وجهة مثالية لتأسيس وتنمية الأعمال في أسواق دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط، وقارة أفريقيا، وغيرها من دول العالم، ويعد التصنيع أكبر قطاعات الإمارة، إذ يسهم بما يقارب 30% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يدل على مدى تنوع المحفظة الاقتصادية فيها.

استدامة بيئية

وأسهم اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بالمقومات البيئية في ظل ما تتمتع به الإمارة من طبيعة خلابة، تبعث الهدوء والسكينة في النفس بعيداً عن صخب الحياة في المدينة، وتعتبر حكومة الإمارة من أبرز الداعمين للتنمية المستدامة وينعكس ذلك جلياً في مختلف السياسات التي تطبقها، وفي عام 2018 أطلقت حكومة الإمارة استراتيجية رأس الخيمة الطموحة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30 % وتقليل استهلاك المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الكهرباء بنسبة 20 % باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.

وتهدف خطط رأس الخيمة في قطاع السياحة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إلى جعل الإمارة وجهة رائدة إقليمياً في السياحة الصديقة للبيئة بحلول العام 2025، إلى جانب استقطاب 3 ملايين سائح وزائر سنوياً بحلول عام 2030.

رهان التعليم

ويؤمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الاستثمار في التعليم هو الرهان الحقيقي لاستشراف المستقبل، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات بما يواكب التقدم والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، والاستمرار في الارتقاء بجودة وتميز المنظومة التعليمية، هو الأساس في إعداد جيل مبدع ومبتكر ومزود بالعلوم والتخصصات العلمية المستقبلية، بما يواكب رؤية الدولة ومستهدفاتها المستقبلية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتتميز رأس الخيمة بتاريخ حافل في الاستثمار بالتعليم، حيث اهتم سموه بأهمية حصول جميع الجاليات المقيمة على أرض رأس الخيمة بالفرص التعليمية من خلال مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية التي تقدم خدماتها التعليمية الشاملة المتطورة مجاناً لأكثر من 1800 طالب وطالبة، انطلاقاً من رؤية سموه أن دولة الإمارات تعد نموذجاً سامياً للعطاء الخيري والإنساني، وقد رسخت طاقات مؤسساتها الخيرية لتقديم الدعم والمساندة في مختلف المجالات، وبالأخص التعليم لأنه القاطرة التي تقود المجتمع لمصاف الدول المتقدمة.

رعاية صحية

توفر رأس الخيمة للمواطنين والمقيمين والزوار منظومة خدمات صحية متكاملة تشرف عليها كوادر طبية على أعلى درجات الاحترافية من مختلف أنحاء العالم، ويعد مستشفى رأس الخيمة الذي تأسس 2007 من المنشآت المرموقة عالمياً ويضم نحو 75 طبيباً، ويقدم خدماته لنحو 800 إلى 900 مريض خارجي يومياً.

تاريخ وثقافة

واهتم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بصناعة المستقبل عبر بوابة حماية التاريخ والمواقع الأثرية، حيث تضم الإمارة حوالي 1000 موقع أثري وتاريخي، وكشفت الحفريات فيها عن وجود حضارات تجارية متقدمة سكنت المنطقة منذ أكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد.

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