Saturday, 28 October 2023 07:11 GMT

رفع أسعار الفائدة في روسيا أكثر من التوقعات

10/27/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي الروسي، أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسة بأكثر من التوقعات بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، حتى بعد أن أدت إعادة فرض قيود على حركة الأموال إلى تخفيف الضغوط على الروبل الروسي في سوق الصرف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي قررت اليوم زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 15 % وهي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة الروسية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن القرار الأخير يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022، مع خطر دفع الاقتصاد الروسي إلى دائرة الركود. لكن ظهر أن البنك المركزي يعطي استقرار الروبل أمام الدولار الأولية لكبح جماح التضخم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية مارس المقبل.

وقال البنك المركزي إن هناك حاجة لتشديد إضافي للسياسة النقدية للحد من ارتفاع معدل التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 4 % في العام المقبل. ولم يشر البنك إلى ما إذا كان يعتزم زيادة الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107321066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث