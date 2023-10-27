رفع أسعار الفائدة في روسيا أكثر من التوقعات

أعلن البنك المركزي الروسي، أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسة بأكثر من التوقعات بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، حتى بعد أن أدت إعادة فرض قيود على حركة الأموال إلى تخفيف الضغوط على الروبل الروسي في سوق الصرف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي قررت اليوم زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 15 % وهي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة الروسية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن القرار الأخير يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022، مع خطر دفع الاقتصاد الروسي إلى دائرة الركود. لكن ظهر أن البنك المركزي يعطي استقرار الروبل أمام الدولار الأولية لكبح جماح التضخم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية مارس المقبل.

وقال البنك المركزي إن هناك حاجة لتشديد إضافي للسياسة النقدية للحد من ارتفاع معدل التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 4 % في العام المقبل. ولم يشر البنك إلى ما إذا كان يعتزم زيادة الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل.

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