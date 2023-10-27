Saturday, 28 October 2023 07:10 GMT

تراجع أرباح «شيفرون» مع تباطؤ أعمال التكرير

10/27/2023 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أرباح ((شيفرون)) الأمريكية خلال الربع الثالث من العام، وسط انخفاض أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج، ورغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأظهر تقرير نتائج أعمال ((شيفرون)) انخفاض صافي أرباح الربع الثالث إلى 6.5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.48 دولارات للسهم، مقارنة بصافي أرباح الربع المناظر من العام السابق عند 11.2 مليار دولار بما يعادل 5.78 دولارات للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة الأمريكية من أعمال ضخ النفط والغاز بـ 3.8 % إلى 5.76 مليارات دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 9.3 مليارات دولار قبل عام، لكن معدل الضخ اليومي ارتفع إلى 3.1 ملايين برميل بعد أن بلغ 3 ملايين برميل في الربع المناظر قبل عام، وذلك بفضل استحواذها على ((بي دي سي إنرجي)).

وانخفضت أرباح ((شيفرون)) من أعمال التكرير إلى 1.68 مليار دولار مقارنة بـ2.53 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وعزز تراجع أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج مقارنة بمكاسبها في الولايات المتحدة؛ من تراجع الأرباح الإجمالية خلال الفترة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107321065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث