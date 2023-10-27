تراجع أرباح «شيفرون» مع تباطؤ أعمال التكرير

تراجعت أرباح ((شيفرون)) الأمريكية خلال الربع الثالث من العام، وسط انخفاض أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج، ورغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأظهر تقرير نتائج أعمال ((شيفرون)) انخفاض صافي أرباح الربع الثالث إلى 6.5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.48 دولارات للسهم، مقارنة بصافي أرباح الربع المناظر من العام السابق عند 11.2 مليار دولار بما يعادل 5.78 دولارات للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة الأمريكية من أعمال ضخ النفط والغاز بـ 3.8 % إلى 5.76 مليارات دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 9.3 مليارات دولار قبل عام، لكن معدل الضخ اليومي ارتفع إلى 3.1 ملايين برميل بعد أن بلغ 3 ملايين برميل في الربع المناظر قبل عام، وذلك بفضل استحواذها على ((بي دي سي إنرجي)).

وانخفضت أرباح ((شيفرون)) من أعمال التكرير إلى 1.68 مليار دولار مقارنة بـ2.53 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وعزز تراجع أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج مقارنة بمكاسبها في الولايات المتحدة؛ من تراجع الأرباح الإجمالية خلال الفترة.

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