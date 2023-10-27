9 مليارات دولار أرباح «إكسون موبيل»

أعلنت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى ((إكسون موبيل)) عن أرباح الربع الثالث، الذي انخفض عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن فاق تقدير المحللين. وبلغت أرباح الشركة 9.07 مليارات دولار أو 25. 2 دولار للسهم، هذا بالمقارنة بـ19.66 مليار دولار أو 4.68 دولارات للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي.

وباستثناء بنود خاصة أعلنت الشركة عن أرباح معدلة، بلغت 9.12 مليارات دولار أو 2.27 دولار للسهم، خلال تلك الفترة، وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط أن تصل أرباح الشركة 2.24 دولار للسهم الواحد، وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة. وتراجعت أرباح الشركة في هذا الربع بواقع 19 %، لتصل إلى 90.76 مليار دولار من 112.07 مليار دولار العام الماضي.

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