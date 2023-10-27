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297 مليون دولار أرباح «إنتل» في 3 أشهر

10/27/2023 7:29:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إنتل)) تراجع الإيرادات الفصلية، وهو الربع السابع على التوالي من انخفاض المبيعات، لكنها حققت أرباحاً أكثر من التوقعات. وكشفت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 297 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقابل 1.02 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم ((إنتل)) من الأرباح المعدلة 41 سنتاً، ما جاء تقريباً ضعف التوقعات البالغة 22 سنتاً، وأشار المدير المالي ((ديفيد زينسنر)) ، إلى أن ربحية الشركة للسهم الواحد هذا الربع استفادت من ضبط النفقات.

وحققت ((إنتل)) إيرادات بقيمة 14.16 مليار دولار في الربع الثالث، منخفضة بنحو 8 % على أساس سنوي عن 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022، لكنها أكثر من توقعات بتسجيل 13.53 مليار دولار.

جاء هذا بعد تراجع المبيعات في مجموعة حوسبة العملاء، بما في ذلك شحنات ومعالجات أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية، 3 % إلى 7.9 مليارات دولار، فيما شهد قسم مركز البيانات والذكاء الاصطناعي انخفاضاً في المبيعات بـ 10 % إلى 3.8 مليارات دولار.

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