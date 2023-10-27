9.9 مليارات دولار أرباح «أمازون» الفصلية بدعم نمو المبيعات وفاعلية عمليات التوصيل

أعلنت مجموعة ((أمازون)) العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ارتفاع أرباحها في الفصل الأخير بفضل ازدياد المبيعات وفعالية عمليات التوصيل، فيما تعد أعمالها السحابية بتحسن إضافي.

وأفادت ((أمازون)) بأنها حققت أرباحاً بلغت 9.9 مليارات دولار بفضل مبيعاها التي وصلت إلى 143.1 مليار دولار في الفصل الذي انتهى أخيراً، مشيرة إلى أن أكثر من نصف دخلها التشغيلي جاء من وحدة ((خدمات أمازون ويب)) السحابية.

وسجلت كل من شركة ((ألفابيت)) المالكة لـ((غوغل)) و((مايكروسوفت)) ارتفاعاً في أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، ما زاد الطلب على الحوسبة السحابية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

لكن المستثمرين كانوا يأملون بأداء أفضل من ((غوغل كلاود))، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة. وبينما سجلت ((خدمات أمازون ويب)) نمواً 12 % لدى مقارنتها مع الفصل ذاته من العام السابق، اعتبر نمو الوحدة أقل من ذاك الذي حققته الأعمال السحابية المنافسة التي تشغلها ((مايكروسوفت)) و((غوغل)).

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ((أمازون)) آندي جاسي ((ما زلت متفائلاً جداً حيال خدمات أمازون ويب)).

وأضاف ((ينتظرنا أكثر من ذلك بكثير.. في فرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة الجوهرية للغاية والهائلة، والتي أعتقد أنها ستدر عائدات لخدمات أمازون ويب بعشرات مليارات الدولارات في السنوات المقبلة)). وذكرت ((أمازون)) قبل أسابيع بأنها ستستثمر ما يصل إلى أربعة مليارات دولار في شركة ((أنثروبيك)) للذكاء الاصطناعي. وأكد المحلل لدى ((إنسايدر إنتيليجنس)) زاك ستامبور أن إيرادات ((أمازون)) ((تجاوزت التوقعات)) خلال الفصل الأخير.

وقال جاسي ((كان لدينا فصل ثالث قوي فيما حققت تكاليف الخدمة وسرعة التوصيل في متاجرنا خطوة إلى الأمام))، مضيفاً إن الإعلانات حققت نمواً ((قوياً)) فيما ((استقرت)) الأعمال التجارية المرتبطة بـ((خدمات أمازون ويب)).

وأعلنت ((أمازون)) الخميس الماضي بأنها ستوظف 250 ألف شخص بدوام كامل أو جزئي أو موسمي في الولايات المتحدة.

وذكرت ((أمازون)) الأسبوع الماضي أنها ستوسع عمليات التوصيل بواسطة المسيرات لسلع معينة إلى ولاية أمريكية ثالثة وإلى بريطانيا وإيطاليا بحلول أواخر 2024.

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