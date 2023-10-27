118 % قفزة أرباح هواوي الصينية الفصلية إلى 3.6 مليارات دولار

ارتفعت أرباح شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للإلكترونيات بأكثر من الضعف في الربع الثالث من العام الجاري، الذي شهد إزاحة النقاب عن أهم إنجازات الشركة في مجال الرقائق الإلكترونية، في مؤشر إلى أن عملاق صناعة الإلكترونيات في الصين يتقدم بمسيرة مطردة رغم العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشهور التسعة السابقة من العام الجاري، سجلت هواوي، ومقرها مدينة شينزين الصينية، زيادة في صافي الأرباح بلغت 118 % إلى 26.4 مليار يوان (3.6 مليارات دولار) خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي.

وذكرت بلومبرغ أن مبيعات الشركة سجلت زيادة طفيفة لتصل إلى 145.7 مليار يوان، مضيفة إن هذه الأرقام تتضمن المبيعات المبدئية للهاتف المحمول الجديد ((مايت 60 برو))، والذي يشهد إقبالاً واسع النطاق على شرائه منذ طرحته هواوي أغسطس الماضي. ويعمل الهاتف بمعالج جديد فئة 7 نانومتر، وهو من إنتاج الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة للدولة في الصين. وقوبلت هذه الخطوة التكنولوجية بترحيب واسع في الصين واتهامات في الولايات المتحدة أن الحملة التي تقودها واشنطن لاحتواء القفزة التكنولوجية الصينية قد باءت بالفشل.

ونفدت الكميات المطروحة للبيع من الهاتف الجديد مايت 60 برو من الأسواق الصينية، مما أثار تكهنات بشأن استعادة هواوي لحظوظها في مجال الهواتف المحمولة وتراجع حصة هواتف أيفون التي تهيمن على السوق الصينية لاسيما في ظل البداية المخيبة للآمال للهاتف الجديد أيفون 15.

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