Saturday, 28 October 2023 07:10 GMT

118 % قفزة أرباح هواوي الصينية الفصلية إلى 3.6 مليارات دولار

10/27/2023 7:29:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أرباح شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للإلكترونيات بأكثر من الضعف في الربع الثالث من العام الجاري، الذي شهد إزاحة النقاب عن أهم إنجازات الشركة في مجال الرقائق الإلكترونية، في مؤشر إلى أن عملاق صناعة الإلكترونيات في الصين يتقدم بمسيرة مطردة رغم العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشهور التسعة السابقة من العام الجاري، سجلت هواوي، ومقرها مدينة شينزين الصينية، زيادة في صافي الأرباح بلغت 118 % إلى 26.4 مليار يوان (3.6 مليارات دولار) خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي.

وذكرت بلومبرغ أن مبيعات الشركة سجلت زيادة طفيفة لتصل إلى 145.7 مليار يوان، مضيفة إن هذه الأرقام تتضمن المبيعات المبدئية للهاتف المحمول الجديد ((مايت 60 برو))، والذي يشهد إقبالاً واسع النطاق على شرائه منذ طرحته هواوي أغسطس الماضي. ويعمل الهاتف بمعالج جديد فئة 7 نانومتر، وهو من إنتاج الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة للدولة في الصين. وقوبلت هذه الخطوة التكنولوجية بترحيب واسع في الصين واتهامات في الولايات المتحدة أن الحملة التي تقودها واشنطن لاحتواء القفزة التكنولوجية الصينية قد باءت بالفشل.

ونفدت الكميات المطروحة للبيع من الهاتف الجديد مايت 60 برو من الأسواق الصينية، مما أثار تكهنات بشأن استعادة هواوي لحظوظها في مجال الهواتف المحمولة وتراجع حصة هواتف أيفون التي تهيمن على السوق الصينية لاسيما في ظل البداية المخيبة للآمال للهاتف الجديد أيفون 15.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107321061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث