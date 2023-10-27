النفط يصعد أكثر من دولار بضغط قلق الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، أمس، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوترات بالشرق الأوسط ما قد يؤثر في الإمدادات من المنطقة.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.32 دولار أو 1.5 % إلى 89.25 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار بما يعادل 1.6 % إلى 84.50 دولاراً.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات الجيوسياسية لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران. ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقاً أيضاً على الشحنات القادمة من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج.

ويتجه الخامان رغم ذلك صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع إذ تراجعت العلاوة المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية قليلاً عندما لم تتأثر إمدادات النفط من خارج نطاق منطقة الصراع المباشرة. وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولاراً للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5 %.

وأشاروا في مذكرة إلى أن الأسعار قد تقفز بما يصل إلى 20 % في حالة تحقق الاحتمال الأقل ترجيحاً وهو تعطل التجارة عبر مضيق هرمز الذي يمر منه 17 % من إنتاج النفط العالمي.

وقال محللون إن عمليات الخفض الطوعي للإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا والتي ستظل سارية حتى نهاية العام دعمت الأسعار.

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