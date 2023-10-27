«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبي

أبرمت ((دناتا))؛ الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، اتفاق شراكة مع ((فيرجن أتلانتيك))، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.

ووقع اختيار ((فيرجن أتلانتيك)) على ((دناتا لخدمات التمثيل)) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات باعتبارها وكيل المبيعات العام GSA للناقلة في الإمارات.

وتوفر الشراكة بين الجانبين بنية تحتية في الإمارات لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع المحلي، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات السفر لعملاء فيرجن أتلانتيك الذين يسافرون من وإلى دبي، وتأتي في إطار استعدادها لاستئناف رحلاتها بين لندن هيثرو ومطار دبي الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وتتوفر خدمة ((فيرجن أتلانتيك)) الآن للحجز، وسوف تنطلق اعتباراً من بعد غدٍ وحتى نهاية مارس المقبل، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع. وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس ((مجموعة دناتا للسفريات)) للخدمات الجوية العالمية: عملت دناتا لخدمات التمثيل سابقاً وكيل مبيعات عام لشركة ((فيرجن أتلانتيك)) في الإمارات، ويسعدنا العودة للعمل معها لدى استئناف خدماتها إلى دبي. وسوف يدعم فريقنا الناقلة في تحقيق أهدافها التجارية وخطط نموها، حيث تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة أولى للمسافرين في المملكة المتحدة.

من جانبه، قال ليزل جيريك، رئيس الشؤون الدولية في ((فيرجن أتلانتيك)): أردنا منذ مدة طويلة العودة إلى دبي عندما يحين الوقت المناسب، ونعلم أن عملاءنا يتوقون إلى إعادة العمل على هذا الخط الحيوي الشهير. ونحن نتطلع إلى الترحيب بهم على متن الطائرة مجدداً، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه أو عائدين إلى المملكة المتحدة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

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