سوق دبي يرتفع 0.93 % بمكاسب 3.5 مليارات في أسبوع

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.93 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب ناهزت 3.5 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 637.47 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 640.98 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وفي أسبوع، صعدت أسهم شعاع كابيتال 12.2 %، وإمباور 12.1 %، وأملاك للتمويل 9.2 %، وبنك المشرق 7.4 %.
وزاد دو 4.3 %، وأمان 4.1 %، وإعمار للتطوير 3.9 %، والعربية للطيران 3.6 %، والأنصاري للصرافة 2.7 %، وسالك 2 %.
واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 560.9 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 217.3 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 158.7 مليون درهم.
وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9236.85 نقطة، متراجعاً بـ 0.75 % في أسبوع.
وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.1 مليار درهم في أسبوع. وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.12 % إلى مستوى 3786.55 نقطة، في آخر جلسات الأسبوع. وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 95.8 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 6.32 دراهم.
وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض 8.1 %، والواحة كابيتال 7.6 %، ومجموعة أرام 6.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.3 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.6 %.
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