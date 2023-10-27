سوق دبي يرتفع 0.93 % بمكاسب 3.5 مليارات في أسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.93 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب ناهزت 3.5 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 637.47 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 640.98 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وفي أسبوع، صعدت أسهم شعاع كابيتال 12.2 %، وإمباور 12.1 %، وأملاك للتمويل 9.2 %، وبنك المشرق 7.4 %.

وزاد دو 4.3 %، وأمان 4.1 %، وإعمار للتطوير 3.9 %، والعربية للطيران 3.6 %، والأنصاري للصرافة 2.7 %، وسالك 2 %.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 560.9 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 217.3 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 158.7 مليون درهم.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9236.85 نقطة، متراجعاً بـ 0.75 % في أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.1 مليار درهم في أسبوع. وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.12 % إلى مستوى 3786.55 نقطة، في آخر جلسات الأسبوع. وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 95.8 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 6.32 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض 8.1 %، والواحة كابيتال 7.6 %، ومجموعة أرام 6.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.3 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.6 %.

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