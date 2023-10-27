بيانات قوية للنمو الأمريكي تدعم الدولار

ارتفع الدولار، أمس، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث، بعد أن أظهرت بيانات نمواً قوياً في الولايات المتحدة، ما يشير إلى تعزيز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الين ظل حول مستوى 150 للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات، أول من أمس، نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عامين تقريباً، إذ أسهم ارتفاع الأجور نتيجة قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

ومع صدور مسوح جديدة أظهرت أيضاً قوة الأنشطة التجارية أيضاً، زادت التوقعات بأن يستمر بنك الاحتياطي الاتحادي ((المركزي الأمريكي)) في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.52، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 %. وواجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب، واستقر عند 1.0559 دولار، وفي سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية، 0.25 %. وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في 3 أسابيع سجله الخميس عند 1.2070 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.635 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6271 دولار، أول من أمس. وواصل الين الياباني التذبذب على الجانب الأضعف عند 150 للدولار، وهو المستوى الذي يقول البعض إنه قد يؤدي لتدخل السلطات اليابانية. وارتفع الين بأكثر من 0.2 %، ليحوم حول 150.10 للدولار، وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى له في عام، الذي سجله،أول من أمس، عند 150.78.

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