67 % تراجع أرباح «إيني» الإيطالية في الربع الثالث إلى 1.91 مليار يورو

أعلنت مجموعة ((إيني)) الإيطالية العملاقة للطاقة، أمس، تراجع صافي أرباحها بـ 67 % إلى 1,91 مليار يورو في الفصل الثالث من العام الجاري. لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية ((فاكت سيت))؛ إذ توقعوا بأن تبلغ الأرباح 1,64 مليار يورو. وتراجع صافي الأرباح المعدّلة، وهو رقم تتابعه الأسواق عن كثب نظراً لأنه لا يشمل العوامل الاستثنائية، 51 % إلى 1,81 مليار يورو.

وعلى غرار منافسيها، استفادت ((إيني)) العام الماضي من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا، فسجّلت صافي أرباح قياسي بلغ 13,8 مليار يورو.

وتبدّل الوضع في 2023 مع تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بـ14 % في الفصل الثالث، ليسجّل بالمعدل 86,76 دولاراً، وفق ما ذكر بيان للشركة.

لكن التراجع أقل من انخفاض بنحو 31 % سُجّل في الفصل الثاني عندما بلغ معدل سعر البرميل 78,39 دولاراً.

وذكرت ((إيني)) أنه إضافة إلى ذلك، تراجع السعر المرجعي للغاز الطبيعي بـ83 % في الفصل الثالث.

وتراجعت عائدات المجموعة بـ40 % في الأشهر الثلاثة إلى 22,31 مليار يورو، لتكون أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 32,58 مليار يورو. وتراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بـ48 % إلى 3,01 مليارات يورو في الفصل الثالث.

لكن ((إيني)) رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله إلى 14 مليار يورو، مقارنة مع 12 ملياراً في السابق، فيما بدأت أسعار النقط ترتفع مجددا على وقع المخاوف المرتبطة بتداعيات توترات الشرق الأوسط.

وتتوقع ((إيني)) حالياً بأن يبلغ معدل خام برنت 84 دولاراً للعام 2023 مقارنة مع 80 دولاراً وفق التوقعات السابقة.

أنتجت المجموعة 1,63 مليون برميل من المحروقات يومياً خلال الفصل الثالث، بزيادة 4 %.

وتوصلت ((إيني)) الاثنين إلى اتفاق مع قطر مدته 27 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا.

كما أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن اكتشاف نفطي كبير في إندونيسيا.

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