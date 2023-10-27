«موانئ دبي العالمية»: مسار بحر الشمال يفتح ممراً تجارياً عالمياً جديداً

قال متحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) إن المجموعة أعلنت سابقاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع ((روساتوم)) للقيام بدراسة جدوى مشتركة حول الخدمات اللوجستية الأوروبية ـ الآسيوية وشحن الحاويات على مسار بحر الشمال؛ حيث تعمل مؤسسة ((روساتوم)) كمشغل للبنية التحتية على هذا المسار منذ العام 2018.

وتتمثل الخطوة التالية لتنفيذ الدراسة في التأسيس لمشروع مشترك؛ حيث يتوقع أن يُوفر مسار بحر الشمال فرصاً لفتح ممرّ تجاري عالمي جديد، يكون بمثابة حلقة وصل حيوية بين مناطق القطب الشمالي وشمال غرب أوروبا والشرق الأقصى، ما يعني إعادة بناء سلاسل التوريد العالمية لتكون أكثر انسيابية ومرونة واستدامة، وأكثر إنصافاً من حيث الفوائد الاقتصادية لجميع لجميع الأطراف المعنية.

وفي هذا الإطار، تؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) مواصلة التزامها بأي عقوبات دولية معمول بها.

ولا تواجه مؤسسة ((روساتوم)) أيّ عقوبات دولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز