«موانئ دبي العالمية»: مسار بحر الشمال يفتح ممراً تجارياً عالمياً جديداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال متحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) إن المجموعة أعلنت سابقاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع ((روساتوم)) للقيام بدراسة جدوى مشتركة حول الخدمات اللوجستية الأوروبية ـ الآسيوية وشحن الحاويات على مسار بحر الشمال؛ حيث تعمل مؤسسة ((روساتوم)) كمشغل للبنية التحتية على هذا المسار منذ العام 2018.
وتتمثل الخطوة التالية لتنفيذ الدراسة في التأسيس لمشروع مشترك؛ حيث يتوقع أن يُوفر مسار بحر الشمال فرصاً لفتح ممرّ تجاري عالمي جديد، يكون بمثابة حلقة وصل حيوية بين مناطق القطب الشمالي وشمال غرب أوروبا والشرق الأقصى، ما يعني إعادة بناء سلاسل التوريد العالمية لتكون أكثر انسيابية ومرونة واستدامة، وأكثر إنصافاً من حيث الفوائد الاقتصادية لجميع لجميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، تؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) مواصلة التزامها بأي عقوبات دولية معمول بها.
ولا تواجه مؤسسة ((روساتوم)) أيّ عقوبات دولية.
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