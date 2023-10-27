«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03 % وفائدة 5.875 %، وشهدت عملية الإصدار إقبالاً قوياً من السوق.

وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 أضعاف، فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.

وأسهمت الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ((مبادلة)).

ويعكس الإصدار التزام ((مبادلة)) بالاستثمار المسؤول وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف ((كوب28)) الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل.

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