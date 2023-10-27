«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03 % وفائدة 5.875 %، وشهدت عملية الإصدار إقبالاً قوياً من السوق.
وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 أضعاف، فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.
وأسهمت الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ((مبادلة)).
ويعكس الإصدار التزام ((مبادلة)) بالاستثمار المسؤول وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف ((كوب28)) الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل.
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