السيسي يعلق على القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بالوقف الفورى للعنف في غزة، معرباً

عن أمله أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا غير ملزم يطالب "بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.

وطرحت الوثيقة التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس

والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.

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