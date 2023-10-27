السيسي يعلق على القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بالوقف الفورى للعنف في غزة، معرباً
عن أمله أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.
وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا غير ملزم يطالب "بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.
وطرحت الوثيقة التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس
والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.
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