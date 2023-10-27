البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل

قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل، في وقت يوسع فيه الإسرائيليون عمليتهم العسكرية في غزة ضد حركة

(حماس).

يأتي التحرك الإسرائيلي فيما تسعى الولايات المتحدة للترتيب لهدنة إنسانية لإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين في غزة. ولم يتضح بعد كيف ستؤثر العملية البرية الموسعة على الجهود الرامية إلى وقف القتال مؤقتا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي الجمعة في إفادة صحفية إنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة. لكنه ذكر أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعدما قتل مسلحون من حماس 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وأضاف "لا نرسم خطوطا حمراء لإسرائيل".

وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع إسرائيل بحث أهداف عمليتها والحاجة إلى حماية المدنيين في غزة والجهود الرامية لإعادة الرهائن الإسرائيليين والحاجة إلى دراسة ما الذي سيأتي بعد العمليات البرية في غزة.

وتابع "منذ البداية، أجرينا وسنواصل إجراء محادثات معهم حول الطريقة التي سيفعلون بها هذا. ولم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا في صفوف المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي ربما يختارونه. ذلك ما يمكن للأصدقاء فعله، ونحن أصدقاء".

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