جيرونا يتصدر الدوري الإسباني بفوزه بهدف قاتل على سيلتا فيجو

سجل يانخيل إيريرا هدفا في الوقت القاتل ليقود جيرونا للفوز 1-صفر على ضيفه سيلتا فيجو واعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الجمعة.

وأطلق إيريرا تسديدة منخفضة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح جيرونا نقاط المباراة الثلاث.

وكان جيرونا، مفاجأة الموسم الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة، في حاجة لنقطة واحدة فقط لتصدر المسابقة.

وارتفع رصيده إلى 28 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على برشلونة ثالث الترتيب غدا السبت. وتجمد رصيد سيلتا عند ست نقاط في المركز 18.







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