حماس : العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة



قالت حركة حماس إن العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن هناك اشتباكات في مدينة بيت حانون في شمال شرق القطاع في مخيم البريج للاجئين في وسط القطاع.

ويوجد الموقعان بالقرب من الحدود مع غزة. من جانبه، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقرير.

وقبل ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة "زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة.

وجاءت تصريحات المتحدث وسط استعدادات إسرائيل لشن هجوم بري واسع النطاق فيما تواصل الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى قطاع غزة. وتكبدت حماس وإسرائيل آلاف القتلي والمصابين.





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