رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون ومستجدات الأزمة الأوكرانية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا..بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه والرئيس الأوكراني خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها خاصة على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وأهمية تكثيف المساعي والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتعاونها وتنميتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز