بأغلبية 120 صوتا..الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية" في غزة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

يعد هذا أول قرار للأمم المتحدة على هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر

على إسرائيل، وعلى الرد العسكري الإسرائيلي وتعهدها بالقضاء على حماس.

وتبنت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت بعد رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .

كان مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، قد دعا نيابة عن المجموعة العربية المكونة من 22 دولة في الأمم المتحدة والتي قامت بصياغة القرار، إلى عقد اجتماع في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يصل جميع المتحدثين البالغ عددهم 112 إلى منصة الجمعية، بسبب الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتسعى المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية بسبب فشل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا- في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.

وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك. بيد أنها بمثابة مقياس مهم للرأي العالمي.

وبينما أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، لقي أكثر من 7000 فلسطيني مصرعهم في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وإضافة للمطالبة "بهدنة فورية وإنسانية ومستدامة لوقف الأعمال العدائية،" يطالب القرار المقترح جميع الأطراف بالانصياع الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الذي يتطلب حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الضرورية للبقاء.





يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وأن يكون هناك وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. كما يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال والانتقال إلى الجنوب، و"يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين."

كما يشدد القرار أيضا على الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."

ويؤكد القرار "على أهمية منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" ويدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."

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