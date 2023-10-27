الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات

كشف المتحدث العسكري المصري، الجمعة، تفاصيل ونتائج التحقيقات التي جرت بعد سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا.

وذكر المتحدث العسكري في بيان: "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".

وأوضح: "تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط

الأخرى بطابا".

وتابع: "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف اعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

من جانبها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون من اليمن على إسرائيل.

وكان الجيش المصري أعلن

سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أفراد، وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وبعد ساعات من الحادث الأول، أفادت مصادر أمنية مصرية، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.

وقالت المصادر إن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، ويجرى حاليا البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف.

تقع طابا على رأس خليج العقبة على بعد 7 كيلومترات من مدينة إيلات الإسرائيلية، و220 كيلومترا من قطاع غزة.

وأكد مصدر سيادي مصري، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد، وذلك بعد سقوط صاروخ استهدف مبنى إسعاف تابعا لمستشفى طابا، موضحًا أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

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