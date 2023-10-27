الإمارات تستعد للخروج من القائمة الرمادية لـالفاتف

تستعد الإمارات للخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بعد أن نجحت في تحقيق تقدم كبير في ما يتعلق بإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الاموال.

ونقلت صحيفة فايناشنال تايمز عن فرقة العمل التي تتخذ من باريس مقرا لها قولها الجمعة إن دولة الإمارات التي تعد مركزا ماليا رائدا قد أدخلت سلسلة من الإجراءات اللازمة لخروجها من قائمة الدول قيد المراقبة المتقدمة.



وأوضحت مجموعة العمل المالي "فاتف" أن الإمارات حققت تقدما بالفعل في مجالات أبرزها تسهيل إجراءات التحقيق في جرائم غسل الاموال،

وفرض عقوبات على أي جوانب لعدم الالتزام من جانب المؤسسات المالية، كما انها تكثف الملاحقات القضائية.



وأشارت المجموعة إلى أنها ستقوم من أجل ذلك بزيارات ميدانية للتأكد من

أن هذه التغييرات ستكون مستدامة.

وستؤشر عمليات الفحص الناجحة إلى أن الإمارات، ومعها باربادوس

وجبل طارق وأوغندا، يمكن أن تخرج من القائمة الرمادية خلال الجلسة الموسعة المقرر عقدها خلال شهر فبراير المقبل.

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