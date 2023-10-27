حركة حماس تؤكد تصديها لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج



أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة، عن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.



وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إنها "تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وقالت القسام إنها "تتصدى لتوغل بري (للجيش الإسرائيلي) في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وتحدثت مصادر فلسطينية عن دوي انفجارات ضخمة جراء هجمات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة لاسيما على الأطراف الحدودية.

فيما تحدثت وسائل إعلام مقربة من حماس عن اشتباكات عنيفة على أطراف شرق مخيم البريج وسط قصف مدفعي كثيف من الجيش الإسرائيلي.

وجاءت هذه التطورات بعد انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ 21 يوما.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان وزع على الصحفيين "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

فيما حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من عدم تمكن طواقمها وسيارات الإسعاف من متابعة مهامها في نقل الجرحى جراء انقطاع الاتصالات في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن مقتل 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وانترنت.

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