الإناث أكثر من النصف.. 28 ألف طالب خليجي في مدارس وجامعات البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
أفادت إحصائيات رسمية صدرت مؤخرا بأن عدد الطلاب الخليجيين الذين انضموا إلى مدارس وجامعات البحرين الحكومية خلال ما يفوق الـ10 سنوات ماضية بلغ نحو 28 ألفا و441 طالبا وطالبة.
وذكرت إحصائية لوزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الخليجيين الذين انضموا إلى مدارس البحرين الحكومية خلال أكثر من 10 أعوام، آخرها عام 2022، بلغ نحو 10 آلاف و286 طالبا. وبحسب الإحصائية التي صدرت عن مجلس التعليم العالي، وصل عدد الطلاب الجامعيين الذين انضموا إلى جامعات البحرين الحكومية بدءا من عام 2014 حتى 2023 إلى نحو 18 ألفا و155 طالبا.وشكلت الإناث من بين طلاب المدارس والجامعات نحو 60% من إجمالي الطلاب الخليجيين من الجنسين، إذ بلغ عددهن نحو أكثر من 17 ألف طالب. وبحسب الإحصائيات التي صدرت عن وزارة التربية والتعليم، شكلت الإناث أكثر من نصف طلبة المدارس الحكومية، حيث بلغ عددهن نحو 5507 طالبات، وشكلن نحو 53.5% من إجمالي عدد الطلاب من مختلف الجنسيات الخليجية. وتجاوز عدد الإناث في الجامعات النصف أيضا، حيث شكلن نحو 63.5% من إجمالي الطلبة من الجنسين في الجامعات البحرينية، وعددهن نحو 11 ألفا و543 طالبة.
أما الطلاب السعوديون في المدارس الحكومية فشكلوا نحو 72.6% من إجمالي الطلبة الخليجيين، وعددهم بلغ نحو 7475 طالبا وطالبة، فيما كان عدد الطلاب السعوديين في الجامعات أيضا نحو 10 آلاف و674 طالبا.
وخلال أكثر من 10 سنوات، بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة الابتدائية من الخليجيين نحو 5416 طالبا وطالبة، أما عدد طلاب المرحلة الإعدادية فتقلص إلى 2628، وكذلك طلاب المرحلة الثانوية الذي وصل عددهم إلى نحو 2242 طالبا وطالبة.
ووفقا لآخر إحصائية سجلت في عام 2023 لطلبة الجامعات الخليجيين، سجل نحو 1907 خليجيين في جامعات حكومية. أما آخر إحصائية سجلت لطلبة المدارس الحكومية من الجنسيات الخليجية في عام 2022 فأكدت تسجيل ما يقارب 2005 طلاب وطالبات من الجنسيات الخليجية، كان عدد السعوديين بينهم نحو 1198 طالبا. فيما جاء الكويتيون في المرتبة الثانية وعددهم نحو 665 طالبا، وفي المرتبة الثالثة جاء العمانيون وعددهم 136 طالبا. أما الإماراتيون فلم يبلغ عددهم سوى 6 طلاب، في حين وصل عدد القطريين إلى طالبين فقط.
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