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الإناث أكثر من النصف.. 28 ألف طالب خليجي في مدارس وجامعات البحرين

10/27/2023 7:24:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬


أفادت‭ ‬إحصائيات‭ ‬رسمية‭ ‬صدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الخليجيين‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬وجامعات‭ ‬البحرين‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬الـ10‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬28‭ ‬ألفا‭ ‬و441‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭. ‬

وذكرت‭ ‬إحصائية‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الخليجيين‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أعوام،‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و286‭ ‬طالبا‭. ‬وبحسب‭ ‬الإحصائية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬جامعات‭ ‬البحرين‭ ‬الحكومية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و155‭ ‬طالبا‭.‬وشكلت‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬نحو‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الطلاب‭ ‬الخليجيين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭. ‬وبحسب‭ ‬الإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬شكلت‭ ‬الإناث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬5507‭ ‬طالبات،‭ ‬وشكلن‭ ‬نحو‭ ‬53‭.‬5‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬الخليجية‭. ‬وتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬النصف‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬شكلن‭ ‬نحو‭ ‬63.5%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعددهن‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬ألفا‭ ‬و543‭ ‬طالبة‭.‬

أما‭ ‬الطلاب‭ ‬السعوديون‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬فشكلوا‭ ‬نحو‭ ‬72‭.‬6‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الطلبة‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وعددهم‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬7475‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬أيضا‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و674‭ ‬طالبا‭.‬

وخلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬من‭ ‬الخليجيين‭ ‬نحو‭ ‬5416‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬طلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬فتقلص‭ ‬إلى‭ ‬2628،‭ ‬وكذلك‭ ‬طلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬2242‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭.‬

ووفقا‭ ‬لآخر‭ ‬إحصائية‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬الخليجيين،‭ ‬سجل‭ ‬نحو‭ ‬1907‭ ‬خليجيين‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬حكومية‭. ‬أما‭ ‬آخر‭ ‬إحصائية‭ ‬سجلت‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬فأكدت‭ ‬تسجيل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2005‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬الخليجية،‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬السعوديين‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬1198‭ ‬طالبا‭. ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الكويتيون‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬665‭ ‬طالبا،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬جاء‭ ‬العمانيون‭ ‬وعددهم‭ ‬136‭ ‬طالبا‭. ‬أما‭ ‬الإماراتيون‭ ‬فلم‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬سوى‭ ‬6‭ ‬طلاب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬القطريين‭ ‬إلى‭ ‬طالبين‭ ‬فقط‭. ‬

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