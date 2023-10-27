3 آلاف دينار غرامة للمخالفيناقتراح بقانون نيابي يلزم القطاع الخاص بمنح أولوية التوظيف للبحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬عامل،‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬ومراجعة‭ ‬السجلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحريني‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة،‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬يعاقب‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬انها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لائقة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬منشآ‭ ‬ – ‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬استقدام‭ ‬عمالة‭ ‬اجنبية،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬للمنشآت‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة‭ ‬بالبحرنة‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬المناقصات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬وتقديم‭ ‬حوافز‭ ‬لتشجيع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬لضمان‭ ‬افضلية‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اغلب‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬هي‭ ‬مهن‭ ‬غير‭ ‬احترافية‭ ‬ومتدنية‭ ‬الاجر‭ ‬ولا‭ ‬تتطلب‭ ‬مهارة‭ ‬نوعية‭ ‬لشغلها‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬المهن‭ ‬تواجه‭ ‬عزوفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬شغلها،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬عمدت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬تجعل‭ ‬الكلفة‭ ‬تميل‭ ‬لصالح‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الحوافز‭ ‬لأصحاب‭ ‬الاعمال‭.‬

بدورها‭ ‬لفتت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬فيه‭ ‬مساس‭ ‬بالسلطة‭ ‬التنظيمية‭ ‬التقديرية‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬مناسبا‭ ‬لمصلحة‭ ‬العمل‭ ‬والمنشأة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بذلك،‭ ‬وبينت‭ ‬بان‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ملتزم‭ ‬بتوظيف‭ ‬المواطن‭ ‬المناسب‭ ‬والمؤهل‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬وجود‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬معينة‭ ‬يصعب‭ ‬بحرنتها‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمدربة‭ ‬او‭ ‬لعزوف‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬ابدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مبينا‭ ‬بانه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تعزيز‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معضلة‭ ‬البطالة‭ ‬وشح‭ ‬الوظائف‭ ‬وما‭ ‬تواجهه‭ ‬من‭ ‬تضخم‭ ‬لأعداد‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬قبالة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬توافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭.‬

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