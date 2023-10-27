Saturday, 28 October 2023 07:08 GMT

3 آلاف دينار غرامة للمخالفيناقتراح بقانون نيابي يلزم القطاع الخاص بمنح أولوية التوظيف للبحريني

10/27/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬الرضائية‭ ‬التي‭ ‬تتجلى‭ ‬فيه‭ ‬حرية‭ ‬التعاقد‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والعامل‭ ‬وتتمثل‭ ‬فيه‭ ‬التقاء‭ ‬إرادة‭ ‬العامل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬الأول‭ ‬عملا‭ ‬معينا‭ ‬متفقا‭ ‬عليه‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬واشراف‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مقابل‭ ‬اجر‭ ‬متفق‭ ‬عليه،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬اجبار‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬نصوص‭ ‬قانونية‭ ‬ملزمة‭ ‬تقابلها‭ ‬نصوص‭ ‬عقابية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تخلفه‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬محفوف‭ ‬بالتحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬أولا‭ ‬بإمكانيات‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وكذلك‭ ‬استقرار‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الكره‭ ‬والاجبار‭ ‬التي‭ ‬تنذر‭ ‬بعواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وكذلك‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬تشوبها‭ ‬النزاعات‭ ‬وعلاقات‭ ‬عمالية‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬عامل،‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬ومراجعة‭ ‬السجلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحريني‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة،‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬يعاقب‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬انها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لائقة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬منشآ‭ ‬ ‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬استقدام‭ ‬عمالة‭ ‬اجنبية،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬للمنشآت‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة‭ ‬بالبحرنة‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬المناقصات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬وتقديم‭ ‬حوافز‭ ‬لتشجيع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬لضمان‭ ‬افضلية‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اغلب‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬هي‭ ‬مهن‭ ‬غير‭ ‬احترافية‭ ‬ومتدنية‭ ‬الاجر‭ ‬ولا‭ ‬تتطلب‭ ‬مهارة‭ ‬نوعية‭ ‬لشغلها‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬المهن‭ ‬تواجه‭ ‬عزوفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬شغلها،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬عمدت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬تجعل‭ ‬الكلفة‭ ‬تميل‭ ‬لصالح‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الحوافز‭ ‬لأصحاب‭ ‬الاعمال‭.‬

بدورها‭ ‬لفتت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬فيه‭ ‬مساس‭ ‬بالسلطة‭ ‬التنظيمية‭ ‬التقديرية‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬مناسبا‭ ‬لمصلحة‭ ‬العمل‭ ‬والمنشأة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬يلزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بذلك،‭ ‬وبينت‭ ‬بان‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ملتزم‭ ‬بتوظيف‭ ‬المواطن‭ ‬المناسب‭ ‬والمؤهل‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬وجود‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬معينة‭ ‬يصعب‭ ‬بحرنتها‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمدربة‭ ‬او‭ ‬لعزوف‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬ابدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مبينا‭ ‬بانه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تعزيز‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معضلة‭ ‬البطالة‭ ‬وشح‭ ‬الوظائف‭ ‬وما‭ ‬تواجهه‭ ‬من‭ ‬تضخم‭ ‬لأعداد‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬قبالة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬توافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27102023000055011008ID1107321032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث