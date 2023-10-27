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((آداب)) جامعة البحرين تتجه إلى زيادة المحتوى الإنجليزي في مناهجها وبرامجها

10/27/2023 7:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أعلن‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬بوليلة،‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تعتزم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬زيادة‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬مناهجها‭ ‬الجامعية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬80 % ‭. ‬

ونوه‭ ‬د‭. ‬بوليلة‭ ‬بأن‭ ‬الكلية‭ ‬العريقة‭ -‬التي‭ ‬تعود‭ ‬جذور‭ ‬تأسيسها‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬سنة‭- ‬باتت‭ ‬تتمتع‭ ‬بثقافة‭ ‬الجودة،‭ ‬ويحقق‭ ‬طلبتها‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والتحصيل‭ ‬الدراسي،‭ ‬مستدلاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بالجوائز‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬يحصدونها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‭. ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجان‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لطرحها،‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الموافقات‭ ‬الرسمية‭ ‬عليها،‭ ‬وتقوم‭ ‬بتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الحالية‭ ‬لتواكب‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتقنية‭ ‬ومتطلبات‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬

وأوضح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬استعدت‭ ‬جيداً‭ ‬لدورة‭ ‬المراجعات‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬بتوفير‭ ‬جميع‭ ‬الملفات‭ ‬والمشروعات،‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬والإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجان‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬أرباب‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركاء‭ ‬الخارجيين‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬طورت‭ ‬من‭ ‬هياكلها‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬ومنظومة‭ ‬عملها،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬البريطاني،‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الاعتماد‭ ‬البريطانية‭ (‬ ASIC ‭)‬،‭ ‬محققة‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬وهو‭ ‬الكلية‭ ‬الممتازة‭ (‬ Premier ‭ ‬ Institution ‭) ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬استيفائها‭ ‬جميع‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والتقييم‭ ‬المعتمدة‭. ‬

وتعد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الكليات‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬حيث‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1978م،‭ ‬حينما‭ ‬أنشئت‭ ‬الكلية‭ ‬الجامعية‭ ‬للعلوم‭ ‬والآداب‭ ‬والتربية‭. ‬

وقال‭ ‬د‭. ‬بوليلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الجودة‭ ‬ثقافة‭ ‬وممارسة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الآداب،‭ ‬مقارنة‭ ‬بدورة‭ ‬المراجعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017م‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬انعكس‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الطلبة،‭ ‬ومعدلات‭ ‬تفوق‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬الكلية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الكليات‭ ‬تخريجاً‭ ‬للطلبة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬عملت‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والطاقم‭ ‬الإداري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬طرائق‭ ‬التدريس‭ ‬والمهارات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬مستمرة،‭ ‬ولا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬معين‭. ‬

‭ ‬وعن‭ ‬أولويات‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬ربط‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة،‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأفضل‭ ‬لدى‭ ‬أرباب‭ ‬الأعمال‭. ‬

وتعد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬ثاني‭ ‬الكليات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬5500‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬برنامجاً‭ ‬أكاديمياً،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى،‭ ‬ومرحلة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭. ‬

وفيما‭ ‬يتصل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيادة‭ ‬جرعات‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬المناهج،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بزيادة‭ ‬محتوى‭ ‬المناهج‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬برامج،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬مناهج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬وماجستير‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصال،‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬السياحة،‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬لرفع‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المقررات‭ ‬لنسب‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬50 % ،‭ ‬وفي‭ ‬برامج‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80 % ‭. ‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الكلية‭ ‬تخطط‭ ‬لطرح‭ ‬برامج‭ ‬جديدة،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬جميع‭ ‬برامجها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬بحسب‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والسوقية‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬نوه‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬متكامل‭ ‬لتدريس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬للناطقين‭ ‬بغيرها،‭ ‬بمستويات‭ ‬مختلفة،‭ ‬على‭ ‬شاكلة‭ ‬برامج‭ ‬تدريس‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتدريس‭ ‬اللغات‭. ‬


‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬شدد‭ ‬د‭. ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬بوليلة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تعد‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتنشيطه،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬فيه،‭ ‬أولوية‭ ‬لها،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬البحوث‭ ‬المنشورة،‭ ‬وتحسين‭ ‬نوعيتها،‭ ‬وتطوير‭ ‬المجلات‭ ‬العلمية‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬حيث‭ ‬تحتضن‭ ‬الكلية‭ ‬مجلة‭ ‬العلوم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومجلة‭ ‬العلوم‭ ‬التربوية‭ ‬والنفسية‭. ‬

وتقدم‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬12‭ ‬برنامجاً‭ ‬أكاديمياً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدراسات‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى‭ (‬البكالوريوس‭)‬،‭ ‬ومرحلة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ (‬الدبلوم‭ ‬العالي‭ ‬والماجستير‭)‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أقسام‭ ‬أكاديمية،‭ ‬هي‭: ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬واللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وآدابها،‭ ‬والعلوم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والإعلام‭ ‬والسياحة‭ ‬والفنون،‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭. ‬

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