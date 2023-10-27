الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان التشيك بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيتر بافيل رئيـس جمهوريـة التشيك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك.
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