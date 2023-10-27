رئيس النواب يهنئ رئيسة برلمان تنزانيا بانتخابها رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنّأ أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا، بانتخابها رئيسًا جديدًا للاتحاد البرلماني الدولي للدورة القادمة (2024
– 2026).
وأشاد رئيس مجلس النواب بما تمتلكه السيدة توليا أكسون من خبرات برلمانية طويلة، وإسهامات متعددة في تطوير العمل البرلماني في جمهورية تنزانيا، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها ومسؤولياتها في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد البرلماني الدولي تتطلب المزيد من الجهود والعمل المتواصل من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين برلمانات دول العالم، وحثها لتركيز إسهاماتها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت أمس (الجمعة) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
ومنح الاتحاد البرلماني الدولي مملكة البحرين 3 أصوات للمشاركة بها في الانتخابات، حيث مثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عملية الانتخاب الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن، والنائب مريم صالح الظاعن.
وترشحت 4 سيدات برلمانيات لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث حصدت توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا 172 صوتًا، وحصدت السيدة كاثرين غوتاني هارا رئيسة الجمعية الوطنية في مالاوي 61 صوتًا، بينما حصدت مروة عبدباشير حاجي عضو مجلس الشعب في جمهورية الصومال الفيدرالية 59 صوتًا، وأدجي ديارا ميرغان كانوتي من الجمعية الوطنية للسنغال 11 صوتًا.
كلمات دالة
MENAFN27102023000055011008ID1107321029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.