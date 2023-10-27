رئيس النواب يهنئ رئيسة برلمان تنزانيا بانتخابها رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬السيدة‭ ‬توليا‭ ‬أكسون‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬برلمانية‭ ‬طويلة،‭ ‬وإسهامات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تنزانيا،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬تتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬برلمانات‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وحثها‭ ‬لتركيز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وشاركت‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ147‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لواندا‭ ‬بجمهورية‭ ‬أنغولا‭.‬

ومنح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬3‭ ‬أصوات‭ ‬للمشاركة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬حيث‭ ‬مثّل‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الانتخاب‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬والنائب‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن‭.‬

وترشحت‭ ‬4‭ ‬سيدات‭ ‬برلمانيات‭ ‬لرئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬توليا‭ ‬أكسون‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تنزانيا‭ ‬172‭ ‬صوتًا،‭ ‬وحصدت‭ ‬السيدة‭ ‬كاثرين‭ ‬غوتاني‭ ‬هارا‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مالاوي‭ ‬61‭ ‬صوتًا،‭ ‬بينما‭ ‬حصدت‭ ‬مروة‭ ‬عبدباشير‭ ‬حاجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬59‭ ‬صوتًا،‭ ‬وأدجي‭ ‬ديارا‭ ‬ميرغان‭ ‬كانوتي‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬للسنغال‭ ‬11‭ ‬صوتًا‭. ‬

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