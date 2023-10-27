رئيس الشورى يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا بانتخابها رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن خالص التهنئة لتوليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا، بانتخابها رئيسًا للاتحاد البرلماني الدولي للدورة القادمة (2024
– 2026)، معرباً عن خالص تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهامها نحو مزيد من التقدم لهذه المنظمة البرلمانية العريقة في تحقيق أهدافها.
كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي، وسعيه المتواصل لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين برلمانات دول العالم بالشكل الذي يصب في مصلحة الشعوب كافة، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في كل ما من شأنه أن يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة.
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