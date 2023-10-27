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رئيس الشورى يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا بانتخابها رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي

10/27/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬لتوليا‭ ‬أكسون‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬بجمهورية‭ ‬تنزانيا،‭ ‬بانتخابها‭ ‬رئيسًا‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ (‬2024‭ ‬ ‭ ‬2026‭)‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬لها‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لهذه‭ ‬المنظمة‭ ‬البرلمانية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬وسعيه‭ ‬المتواصل‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬برلمانات‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعوب‭ ‬كافة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المرجوة‭. ‬

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