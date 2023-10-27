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وزير النفط والبيئة يلتقي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

10/27/2023 7:24:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬الطاير‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬سلطة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭. ‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬الطاير‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجهود‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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