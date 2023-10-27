وزير النفط والبيئة يلتقي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تقدم على الأصعدة كافة.
جاء ذلك خلال لقائه مع سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على هامش الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي تستضيفها سلطة عمان الشقيقة، حيث أشاد بالجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات البيئية والمناخية.
من جانبه أعرب سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لجهود وزير النفط والبيئة المتواصل في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات البيئية والمناخية التي تعود بالنفع والخير لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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