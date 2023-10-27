وزيرة الشباب: فتح قنوات أشمل للتعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الشبابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬خالد‭ ‬المقود،‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬صممت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬برامجها‭ ‬الشبابية‭ ‬بطريقة‭ ‬عصرية‭ ‬وضمنتها‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووضعت‭ ‬نصب‭ ‬عينيها‭ ‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشروعات‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأممية،‭ ‬وحرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬فقد‭ ‬أعطت‭ ‬الوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬فرصة‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬الطريقة‭ ‬المناسبة‭ ‬لانخراط‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأهداف‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬قدمت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حث‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والعالمي‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز‭ ‬العلمي‭ ‬البحريني‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وبحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬كوادر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬وابتكارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬خالد‭ ‬المقود،‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لمواءمة‭ ‬برامجها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأممية‭ ‬والتي‭ ‬ستعود‭ ‬بالشكل‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬شبابية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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