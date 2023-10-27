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مفوضية حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب عبر ((العقاب الجماعي)) على غزة

10/27/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الأمم المتحدة: كثير من الفلسطينيين سيموتون قــريـبـا بــســبـب الحــصـار الصهـيـوني الشامـل

جنيف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اتهمت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬الحصار‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬رافينا‭ ‬شامداساني‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬توقعه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬شاملا‮»‬‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭.

وأشارت‭ ‬شامداساني‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬تتكشف‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬2ر2‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬محاصرين‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬يتم‭ ‬معاقبتهم‭ ‬جماعيا‮»‬‭.

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬سيموتون‭ ‬قريباً‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الحصار‭ ‬المحكم‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

ويعيش‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬كارثية،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬حصار‭ ‬منطقة‭ ‬صغيرة‭ ‬يقصفها‭ ‬الاحتلال‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وردت‭ ‬عليها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«السيوف‭ ‬الحديدية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬سيموت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬قريباً‭... ‬جراء‭ ‬تداعيات‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬تنهار‭ ‬والأدوية‭ ‬تنفد‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭ ‬تنفد‭. ‬بدأت‭ ‬شوارع‭ ‬غزة‭ ‬تفيض‭ ‬بمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭. ‬

وشدّد‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬غزة‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسّة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬‮«‬متواصلة‭ ‬وتحدث‭ ‬فرقا‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مقتل‭ ‬57‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬

وتصل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬ضئيل‭ ‬وبكميات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتدعو‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬بإدخال‭ ‬الوقود‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولّدات‭ ‬المستشفيات‭ ‬المكتظة‭ ‬بآلاف‭ ‬الجرحى،‭ ‬الذين‭ ‬يفتقرون‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬ومواد‭ ‬التخدير‭ ‬خصوصاً‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬أنّ‭ ‬74‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬وصلت‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شاحنة‭ ‬كانت‭ ‬تدخل‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭.‬

ويخضع‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬362‭ ‬كيلومتراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬لحصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2007‭. ‬وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إخضاعه‭ ‬لـ«حصار‭ ‬كامل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قطعت‭ ‬عنه‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الغذائية‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬دعا‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬وهدنات‮»‬‭ ‬لإدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬دولية‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭. ‬

وكان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬دعا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنات‭ ‬إنسانية‭ ‬محدودة‮»‬‭ ‬لتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬بدل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬سوى‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬أفاد‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والإسكان‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بأن‭ ‬45‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساكن‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬تضرّرت‭ ‬أو‭ ‬دمرت‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬دُمّرت‭ ‬أحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬بالقصف‭. ‬

وأنذر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يتركز‭ ‬القصف‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬والتوجه‭ ‬جنوبا‭. ‬وفر‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1 , 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬الإنذار‭ ‬الصهيوني‭.
‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬القصف‭ ‬يطال‭ ‬أيضاً‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬يحتشد‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭.
‬وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬عاد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

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