Saturday, 28 October 2023 07:07 GMT

الأمم المتحدة تدحض شكوك بايدن: حصيلة القتلى في قطاع غزة صحيحة

10/27/2023 7:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أثبتت‭ ‬‮«‬مصداقيتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬سابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شككت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭. ‬

وأفاد‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬جولات‭ ‬النزاع‭ ‬الخمس‭ ‬أو‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬اعتُبرت‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬شكك‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعدما‭ ‬شنت‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مكثّف‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬7326‭ ‬شهيدا‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وبينهم‭ ‬3038‭ ‬طفلا‭. ‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬الأعلى‭ ‬للشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬

وأكد‭ ‬لازاريني‭ ‬مقتل‭ ‬57‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬التي‭ ‬سجّلتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬يعكس‭ ‬معدل‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإجمالية‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للعاملين‭ ‬ضمن‭ ‬الوكالة‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬صحة‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.
‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬النسبة‭ ‬نفسها‭ ‬تقريبا‮»‬‭. ‬

جاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يثق‮»‬‭ ‬بالأرقام‭ ‬التي‭ ‬تعلنها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يقولون‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭. ‬أكيد‭ ‬أن‭ ‬أبرياء‭ ‬خسروا‭ ‬أرواحهم،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ثمن‭ ‬خوض‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬متداركا‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أثق‭ ‬بالعدد‭ ‬الذي‭ ‬يعلنه‭ ‬الفلسطينيون‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ردّت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بنشر‭ ‬قائمة‭ ‬مفصّلة‭ ‬بأسماء‭ ‬وأرقام‭ ‬بطاقات‭ ‬الهوية‭ ‬وجنس‭ ‬وعمر‭ ‬حوالي‭ ‬7000‭ ‬شخص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬قرّرنا‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬ونعلن‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬والأسماء‭ ‬وأمام‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬حقيقة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحقّ‭ ‬شعبنا‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬مسمعه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مذكّرة‭ ‬توضيحية‭ ‬مرفقة‭ ‬بالقائمة،‭ ‬إنّ‭ ‬لديها‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬رقمية‭ ‬للشهداء‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مستشفى‭ ‬حكومي،‭ ‬تتمّ‭ ‬إضافة‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬وأرقام‭ ‬الهوية‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بكلّ‭ ‬جثة‭ ‬أو‭ ‬كلّ‭ ‬مريض‭ ‬يتوفّى‭ ‬متأثراً‭ ‬بجروحه،‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الكومبيوتر‭.
‬وأوضحت‭ ‬المذكّرة‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬يتمّ‭ ‬تحويلها‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬السجل‭ ‬المركزي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭.
‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يقوم‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬خاصّة‭ ‬يتمّ‭ ‬إرسالها‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

وتمّ‭ ‬تكليف‭ ‬جهاز‭ ‬خاص‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬‮«‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬البيانات‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬نسخا‭ ‬مكرّرة‭ ‬أو‭ ‬أخطاء‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬إضافة‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بياناتها‭ ‬المركزية‭. ‬

MENAFN27102023000055011008ID1107321023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث