الأمم المتحدة تدحض شكوك بايدن: حصيلة القتلى في قطاع غزة صحيحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أثبتت‭ ‬‮«‬مصداقيتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬سابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شككت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭. ‬

وأفاد‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬جولات‭ ‬النزاع‭ ‬الخمس‭ ‬أو‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬اعتُبرت‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬شكك‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعدما‭ ‬شنت‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مكثّف‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬7326‭ ‬شهيدا‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وبينهم‭ ‬3038‭ ‬طفلا‭. ‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬الأعلى‭ ‬للشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬

وأكد‭ ‬لازاريني‭ ‬مقتل‭ ‬57‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬التي‭ ‬سجّلتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬يعكس‭ ‬معدل‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإجمالية‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للعاملين‭ ‬ضمن‭ ‬الوكالة‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬صحة‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.

‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬النسبة‭ ‬نفسها‭ ‬تقريبا‮»‬‭. ‬

جاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يثق‮»‬‭ ‬بالأرقام‭ ‬التي‭ ‬تعلنها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يقولون‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقتلون‭. ‬أكيد‭ ‬أن‭ ‬أبرياء‭ ‬خسروا‭ ‬أرواحهم،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ثمن‭ ‬خوض‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬متداركا‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أثق‭ ‬بالعدد‭ ‬الذي‭ ‬يعلنه‭ ‬الفلسطينيون‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ردّت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بنشر‭ ‬قائمة‭ ‬مفصّلة‭ ‬بأسماء‭ ‬وأرقام‭ ‬بطاقات‭ ‬الهوية‭ ‬وجنس‭ ‬وعمر‭ ‬حوالي‭ ‬7000‭ ‬شخص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬قرّرنا‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ‬ونعلن‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬والأسماء‭ ‬وأمام‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬حقيقة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحقّ‭ ‬شعبنا‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬مسمعه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مذكّرة‭ ‬توضيحية‭ ‬مرفقة‭ ‬بالقائمة،‭ ‬إنّ‭ ‬لديها‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬رقمية‭ ‬للشهداء‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مستشفى‭ ‬حكومي،‭ ‬تتمّ‭ ‬إضافة‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬وأرقام‭ ‬الهوية‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بكلّ‭ ‬جثة‭ ‬أو‭ ‬كلّ‭ ‬مريض‭ ‬يتوفّى‭ ‬متأثراً‭ ‬بجروحه،‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الكومبيوتر‭.

‬وأوضحت‭ ‬المذكّرة‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬يتمّ‭ ‬تحويلها‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬السجل‭ ‬المركزي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭.

‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يقوم‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬خاصّة‭ ‬يتمّ‭ ‬إرسالها‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

وتمّ‭ ‬تكليف‭ ‬جهاز‭ ‬خاص‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬‮«‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬البيانات‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬نسخا‭ ‬مكرّرة‭ ‬أو‭ ‬أخطاء‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬إضافة‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بياناتها‭ ‬المركزية‭. ‬