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آلاف الاردنيين يتظاهرون مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل تضامنا مع غزة

10/27/2023 7:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬مطالبين‭ ‬بإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتنديدا‭ ‬بتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وانطلقت‭ ‬التظاهرة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكبير‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭ ‬وسط‭ ‬تواجد‭ ‬أمني‭ ‬كثيف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬إحداها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ (‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والاردن‭) ‬لا‭ ‬لمعاهدات‭ ‬السلام‭.. ‬لا‭ ‬للقواعد‭ ‬الأمريكية‭.. ‬لن‭ ‬نكون‭ ‬ممرّا‭ ‬لقتل‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬وكُتب‭ ‬على‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬طريق‭ ‬التحرير‮»‬‭ ‬و«الشعب‭ ‬الأردني‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صور‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬شركاء‭ ‬في‭ ‬الجريمة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬حمل‭ ‬متظاهرون‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬وأردنية‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬مش‭ ‬سلام،‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬استسلام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬تصادف‭ ‬الخميس‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ29‭ ‬لتوقيعه،‭ ‬و‮«‬يا‭ ‬أمريكا‭ ‬لمي‭ ‬كلابك،‭ ‬ابن‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬يهابك‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬بتظاهرة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الزرقاء‭ (‬23‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬عمان‭)‬،‭ ‬والمئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬المفرق‭ (‬75‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭) ‬والسلط‭ (‬30‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭) ‬والكرك‭ (‬118‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭) ‬والطفيلة‭ (‬180‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭) ‬والعقبة‭ (‬325‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭). ‬

ويشارك‭ ‬الاردنيون‭ ‬بفعاليات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬وكان‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬تسللوا‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬ونفذوا‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجومًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬1948،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭. ‬

وفيما‭ ‬يتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وبينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬طفل‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭.‬

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