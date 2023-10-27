آلاف الاردنيين يتظاهرون مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان - (أ ف ب): شارك أكثر من خمسة آلاف شخص أمس الجمعة في تظاهرة في عمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994، تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وسط تواجد أمني كثيف، على ما أفاد مراسلو فرانس برس.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «لا لاتفاقية وادي عربة (اتفاق السلام بين إسرائيل والاردن) لا لمعاهدات السلام.. لا للقواعد الأمريكية.. لن نكون ممرّا لقتل شعبنا في فلسطين». وكُتب على أخرى «المقاومة طريق التحرير» و«الشعب الأردني مع المقاومة»، إلى جانب صور للرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب عليها «شركاء في الجريمة».
كما حمل متظاهرون أعلاما فلسطينية وأردنية وهتفوا «وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام»، في إشارة الى اتفاق السلام الذي تصادف الخميس الذكرى الـ29 لتوقيعه، و«يا أمريكا لمي كلابك، ابن غزة ما يهابك». وشارك نحو ألفي شخص بتظاهرة مماثلة في الزرقاء (23 كلم شرق عمان)، والمئات في تظاهرات في المفرق (75 كلم شمال) والسلط (30 كلم غرب) والكرك (118 كلم جنوب) والطفيلة (180 كلم جنوب) والعقبة (325 كلم جنوب).
ويشارك الاردنيون بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ السابع من اكتوبر. وكان مقاتلون من حماس تسللوا داخل إسرائيل من غزة ونفذوا في 7 أكتوبر هجومًا غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات.
وفيما يتواصل القصف الاسرائيلي المكثف على شمال القطاع وجنوبه منذ الهجوم، أعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3000 طفل جراء القصف.
MENAFN27102023000055011008ID1107321022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.