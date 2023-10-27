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عيوننا على الأولمبياد

10/27/2023 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬لمتابعة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ونظيره‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭.‬30‭ ‬مساءً‭ (‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭ ‬1‭).‬

ودون‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬الآمال‭ ‬والطموح‭ ‬البحرينية‭ ‬كلها‭ ‬تترقب‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬والظفر‭ ‬ببطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬تكرارًا‭ ‬للمشهد‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حينما‭ ‬فاز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬آنذاك‭ ‬وتأهل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭.‬

منتخبنا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بعدما‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بانتصار‭ ‬على‭ ‬كازاخستان،‭ ‬تلتها‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬ثم‭ ‬انتصارين‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬وإيران،‭ ‬ليقهر‭ ‬‮«‬مستضيف‭ ‬البطولة‮»‬‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬بلغ‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬ومنتخبنا،‭ ‬والكويت‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬وهزم‭ ‬بعدها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭. ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬والخروج‭ ‬منها‭ ‬بنتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬هي‭ ‬تتويج‭ ‬لجهود‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬واجهوا‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬بكل‭ ‬بسالة،‭ ‬وتحاملوا‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬الإرهاق‭ ‬البدني‭ ‬والإصابات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

وعطفًا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬رجال‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قطر،‭ ‬فإن‭ ‬منتخبنا‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬الدين‭ ‬والاعتبار‭ ‬لنظيره‭ ‬الياباني،‭ ‬ولكن‭ ‬يعلم‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬ظروفها‭ ‬وحساباتها‭ ‬الخاصة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬مطالب‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬بأن‭ ‬يستعيد‭ ‬ذاكرته‭ ‬لمواجهة‭ ‬اليابان‭ ‬السابقة،‭ ‬والوقوف‭ ‬عندها‭ ‬وعلى‭ ‬مكامن‭ ‬الخلل‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬لدينا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬علاجها،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬لدى‭ ‬المنافس‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬للحد‭ ‬منها‭.‬

‭ ‬60دقيقة،‭ ‬ورجال‭ ‬منتخبنا‭ ‬مطالبون‭ ‬بهدوء‭ ‬الأعصاب‭ ‬والاتزان‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي‭ ‬واللعب‭ ‬بأسلوبهم‭ ‬الخاص‭ ‬لا‭ ‬بأسلوب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬المرهق‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬الكرات‭ ‬المتاحة‭ ‬وترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬وزيادة‭ ‬الغلة‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬وتسيير‭ ‬المجريات‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭.‬

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