الهلال يعزّز الصدارة ويهزم الأهلي في لقاء القمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أحكم‭ ‬الهلال‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الأهلي‭ ‬3-1،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬بالرياض،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬ناهز‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.

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سجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬الهلال،‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬سافيتش‭ (‬1‭) ‬ومواطنه‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬37‭) ‬والبرازيلي‭ ‬روجر‭ ‬إيبانيز‭ (‬84‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬الوحيد،‭ ‬الفرنسي‭ ‬الان‭ ‬سانت‭-‬ماكسيمان‭ (‬58‭).

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ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الخامس‭.

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ولم‭ ‬يمض‭ ‬على‭ ‬انطلاقة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬سوى‭ ‬ثوان‭ ‬معدودة‭ ‬حتى‭ ‬افتتح‭ ‬الهلال‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭

‬سافيتش‭ ‬خلف‭ ‬كرة‭ ‬طويلة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ولعبها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬ادوارد‭ ‬مندي‭ (‬1‭). ‬

ولاحت‭ ‬فرصة‭ ‬للأهلي‭ ‬لمعادة‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬عرضية‭ ‬الاسباني‭ ‬غابري‭ ‬فيغا‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬ويشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬8‭). ‬

وتهيأت‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬للأهلي‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬لكنها‭ ‬مرت‭ ‬بمحاذاة‭ ‬القائم‭ (‬18‭). ‬

وحصل‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬وتصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬ادوار‭ ‬مندي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬ويبعدها‭ ‬الدفاع‭ ‬للركنية‭ (‬26‭). ‬ومن‭ ‬هجمة‭ ‬سريعة‭ ‬عزز‭ ‬الهلال‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثان،‭ ‬عندما‭ ‬ارتقى‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬لكرة‭ ‬عرضية‭ ‬ولعبها‭ ‬برأسه‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬مندي‭ (‬37‭). ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬كاد‭ ‬الهلال‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬هدفاً‭ ‬ثالثاً‭ ‬لولا‭ ‬العارضة‭ ‬التي‭ ‬تصدت‭ ‬لكرة‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬ويشتتها‭ ‬الدفاع‭.

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ومن‭ ‬هجمة‭ ‬منسقة‭ ‬قلص‭ ‬الأهلي‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬الفرنسي‭ ‬سانت‭-‬ماكسيمان‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لعبها‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ (‬58‭). ‬

وبواسطة‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة‭ ‬عزز‭ ‬الهلال‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬روجر‭ ‬إيبانيز‭ ‬إعادة‭ ‬الكرة‭ ‬برأسه‭ ‬للحارس‭ ‬لكنه‭ ‬وضعها‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬لحظة‭ ‬خروج‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مرماه‭ (‬84‭).

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وواصل‭ ‬الفتح‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬ببريدة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.

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وأنهى‭ ‬الفتح‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬بهدفي‭ ‬توفيق‭ ‬بوحيمد‭ (‬28‭) ‬والإسباني‭ ‬كريستيان‭ ‬تيو‭ (‬45+3‭) ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬قلص‭ ‬الرائد‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬المغربي‭ ‬كريم‭ ‬البركاوي‭ (‬69‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬ورفع‭ ‬الفتح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.

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وتمكن‭ ‬الطائي‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬سلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تأخره‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الرياض‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬وتقدم‭

‬الرياض‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صالح‭ ‬آل‭ ‬عباس‭ (‬8‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬الطائي‭ ‬عبر‭ ‬المهاجم‭ ‬الكرواتي‭

‬ماركو‭ ‬دوغاندزيتش‭ (‬38‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الفا‭ ‬سميد‭ (‬40‭) ‬وسجّل‭

‬الثالث‭ ‬راكان‭ ‬الشملان‭ (‬45‭)‬،وقلص‭ ‬الفارق‭ ‬للرياض‭ ‬اللاعب‭ ‬بيرما‭ ‬توريه‭ (‬90‭). ‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الطائي‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬فيما‭ ‬بقى‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬



