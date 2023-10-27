جنوه يفوز على ساليرنيتانا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما (د ب أ) - تغلب جنوه على ضيفه ساليرنيتانا
1 / صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي
لكرة
القدم.
ورفع جنوه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد
ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وسجل ألبرت جودمنسون هدف المباراة الوحيد لجنوه في الدقيقة 35.
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