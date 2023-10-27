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جنوه يفوز على ساليرنيتانا

10/27/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬روما‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬تغلب‭ ‬جنوه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭
‬1‭ / ‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭
‬لكرة‮
‬‭ ‬القدم‭.

ورفع‭ ‬جنوه‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭

ساليرنيتانا‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭).

وسجل‭ ‬ألبرت‭ ‬جودمنسون‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬لجنوه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭. ‬

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