جنوه يفوز على ساليرنيتانا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬روما‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬تغلب‭ ‬جنوه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭

‬1‭ / ‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭

‬لكرة‮

‬‭ ‬القدم‭.

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ورفع‭ ‬جنوه‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭

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ساليرنيتانا‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭).

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وسجل‭ ‬ألبرت‭ ‬جودمنسون‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬لجنوه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭. ‬