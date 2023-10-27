نيس يفوز ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس (د ب أ)- اعتلى فريق نيس صدارة جدول ترتيب
أندية الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على كليرمون فوت 1 / صفر
خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه هشام بوداوي الذي سجل هدف
المباراة الوحيد في الدقيقة 74.
ورفع نيس رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء
منافسات هذه الجولة، فيما توقف رصيد كليرمون فوت عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.
بهذا الفوز، حافظ نيس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره السادس في الدوري مقابل التعادل في أربع مباريات.
في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لكليرمون فوت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.
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