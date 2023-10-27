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نيس يفوز ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

10/27/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬باريس‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬اعتلى‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭
‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬كليرمون‭ ‬فوت‭ ‬1‭ / ‬صفر‭

خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.

ويدين‭ ‬نيس‭ ‬بالفضل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬للاعبه‭ ‬هشام‭ ‬بوداوي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭
‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.

ورفع‭ ‬نيس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭
‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬كليرمون‭ ‬فوت‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭. ‬

بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬حافظ‭ ‬نيس‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مقابل‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.

في‭ ‬المقابل‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬هي‭ ‬السادسة‭ ‬لكليرمون‭ ‬فوت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬والتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭. ‬



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