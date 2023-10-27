توتنهام يتابع انطلاقته الصاروخية ويعزّز صدارته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭, ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) - ‬واصل‭ ‬توتنهام‭ ‬انطلاقته‭ ‬الصاروخية‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتمسّك‭ ‬بصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ذلك‭ ‬اثر‭ ‬تخطيه‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬الجمعة‭. ‬

وفاز‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬جويل‭ ‬وورد‭ ‬هدفا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬53‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬الكوري‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬الثاني‭ (‬66‭). ‬وقلّص‭ ‬الغاني‭ ‬جوردن‭ ‬أيوو‭ ‬النتيجة‭ ‬للخاسر‭ (‬90+4‭). ‬ورفع‭ ‬سبيرز‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الثاني‭ ‬وأرسنال‭ ‬الثالث‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬امام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وشيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.

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وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليًا‭ ‬لتوتنهام‭ ‬الذي‭ ‬يستطيع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬انكلترا‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬كونه‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬مسابقة‭ ‬اوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ورغم‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬توتنهام‭ ‬عانى‭ ‬لتشكيل‭ ‬خطورة‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬منافسه،‭ ‬واكتفى‭ ‬بتسديدتين‭ ‬بعيدتين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريتشارليسون‭ ‬وجيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬المتألق،‭ ‬وبنيران‭ ‬صديقة،‭ ‬استطاع‭ ‬توتنهام‭ ‬فكّ‭ ‬العقم‭ ‬التهديفي‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الفضل‭ ‬يعود‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬ماديسون‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬السنغالي‭ ‬باب‭ ‬سار‭ ‬فأطلقها‭ ‬الاول‭ ‬قوية‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬وورد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬داخل‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬53‭). ‬

وعزّز‭ ‬توتنهام‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬تسديدته‭ ‬المباشرة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سون‭ ‬اثر‭ ‬سلسلة‭ ‬تمريرات‭ ‬جماعية‭ ‬رائعة‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬توتنهام‭ ‬بعدما‭ ‬راوغ‭ ‬ماديسون‭ ‬مدافعي‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬ومرّر‭ ‬الى‭ ‬البديل‭ ‬برينان‭ ‬جونسون‭ ‬المتقدم‭ ‬فحولها‭ ‬الاخير‭ ‬الى‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬متابعتها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬66،وواصل‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬ورث‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬من‭ ‬كاين‭ ‬تألقه‭ ‬وسجل‭ ‬هدفه‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الان‭. ‬

وسجّل‭ ‬ايوو‭ ‬هدفًا‭ ‬شرفيًا‭ ‬لكريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬ليفرض‭ ‬بعض‭ ‬الدقائق‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬اللقاء‭ ‬لكنّ‭ ‬توتنهام‭ ‬تمسّك‭ ‬بتقدمه‭ ‬ليخرج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭.

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