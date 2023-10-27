كاسيميرو يسابق الزمن للحاق بديربي مانشستر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬الهولندي‭ ‬إيرك‭ ‬تن‭ ‬هاج،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬إن‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاسيميرو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الفريق‭ ‬يسابق‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللحاق‭ ‬بديربي‭ ‬المدينة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬أنظار‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ستتجه‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬أبطال‭ ‬الثلاثية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاج‭: ‬‮«‬آرون‭ ‬وان‭ ‬بيساكا‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬اليوم‭ ‬وكاسيميرو‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬ليس‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬ ‭%‬ ‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬كاسيميرو‭ ‬قد‭ ‬تدرب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬الدنماركي،‭ ‬وهي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬بداعي‭ ‬الإيقاف‭.‬

وعانى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬1‭ /‬‮

‬‭ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الدنماركي،‭ ‬فيما‭ ‬تصدى‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬لضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭.‬

ويحتل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬توتنهام‭ ‬المتصدر،‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬