كاسيميرو يسابق الزمن للحاق بديربي مانشستر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (د ب أ): قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق يسابق الزمن من أجل اللحاق بديربي المدينة أمام مانشستر سيتي غد الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أنظار عالم كرة القدم ستتجه إلى ملعب «أولد ترافورد»، مساء الأحد، حيث سيواجه أبطال الثلاثية مانشستر سيتي مضيفه مانشستر يونايتد الذي حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات في كل البطولات.
وقال تن هاج: «آرون وان بيساكا شارك في التدريبات اليوم وكاسيميرو في سباق مع الزمن، ليس بنسبة 100 % ».
وكان كاسيميرو قد تدرب مع الفريق قبل مباراة يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاجن الدنماركي، وهي المباراة التي غاب عنها بداعي الإيقاف.
وعانى مانشستر يونايتد لتحقيق فوز صعب 1 /
صفر على بطل الدوري الدنماركي، فيما تصدى الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى الفريق لضربة جزاء في الوقت بدلا من الضائع.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.
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