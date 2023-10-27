إيدي هاو: تونالي قد يلعب ضد ولفرهامبتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي،‭ ‬الموقوف‭ ‬مدة‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬كون‭ ‬النادي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إخطاره‭ ‬بالعقوبة‭ ‬رسميًا‭.‬

واعتبر‭ ‬مدرب‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬تونالي‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سيسافر‭ ‬إلى‭ ‬ولفرهامبتون،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ (‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الإيقاف‭ ‬وثمانية‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭) ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬للعبة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سمعنا‭ ‬الأخبار‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نتلق‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬ننتظر‭ ‬وصول‭ ‬التأكيد‭ ‬الرسمي‭ ‬إلينا‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬ليكون‭ ‬متاحًا‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتوقع‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬للتو‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬محبط‭ ‬ومخيب‭ ‬للآمال‭ ‬أن‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬دون‭ ‬لاعب‭ ‬جيد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

وأوقف‭ ‬تونالي‭ (‬15‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬بسبب‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬المشددة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬فريقي‭ ‬بريشيا‭ (‬2017-2020‭) ‬وميلان‭ (‬2020-2023‭) ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانهما‭. ‬وستكون‭ ‬العقوبة‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالتزامات‭ ‬علاجية‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لإدمانه‭ ‬على‭ ‬المراهنات‭.‬

وبات‭ ‬تونالي‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬وهو‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬إيطالي‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قدرت‭ ‬بـ‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬تتم‭ ‬معاقبته‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المراهنات‭ ‬بعد‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬7‭ ‬أشهر‭.‬

ودخل‭ ‬تونالي‭ ‬بديلا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬0-1‭).‬

وستحرم‭ ‬العقوبة‭ ‬تونالي‭ (‬25‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التأهل‭ ‬إليها،‭ ‬وسيعود‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬مطلع‭ ‬موسم‭ ‬2024-2025‭.‬

واستبعد‭ ‬تونالي‭ ‬ونيكولو‭ ‬زانيولو،‭ ‬المعار‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي،‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهما‭ ‬استعدادا‭ ‬للنافذة‭ ‬الدولية‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬وغابا‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬إيطاليا‭ ‬ضد‭ ‬مالطا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغا‭ ‬بأنهما‭ ‬يخضعان‭ ‬للتحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعين‭ ‬الإيطاليين‭. ‬