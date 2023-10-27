إيدي هاو: تونالي قد يلعب ضد ولفرهامبتون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (أ ف ب): أكد مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو أمس الجمعة أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، الموقوف مدة عشرة أشهر بسبب مراهنات رياضية غير قانونية، قد يلعب السبت ضد مضيفه ولفرهامبتون ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كون النادي لم يتم إخطاره بالعقوبة رسميًا.
واعتبر مدرب النادي الذي يحتل المركز السادس حاليًا في الدوري أن هناك «فرصة قوية» لأن يكون تونالي جزءًا من الفريق الذي سيسافر إلى ولفرهامبتون، على الرغم من الإعلان عن العقوبة (عشرة أشهر من الإيقاف وثمانية تحت المراقبة) الخميس من قبل الاتحاد الإيطالي للعبة.
وقال «لقد سمعنا الأخبار ولكننا لم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الحالي، لذلك نحن ننتظر وصول التأكيد الرسمي إلينا»، مضيفًا أن هناك «فرصة جيدة ليكون متاحًا لنا».
وتابع «لم نتوقع ما حدث للتو. إنه أمر محبط ومخيب للآمال أن نضطر إلى البقاء دون لاعب جيد فترة طويلة».
وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات.
وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي أوقف 7 أشهر.
ودخل تونالي بديلا الأربعاء في المباراة ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (0-1).
وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل إليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.
واستبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي من نادي غلطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغابا عن مباراتي إيطاليا ضد مالطا وإنجلترا وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين.
MENAFN27102023000055011008ID1107321015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.