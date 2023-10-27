الرابطة الألمانية تعلن انطلاق الموسم المقبل بعد أسبوعين من الألعاب الأولمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يثير‭ ‬اهتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬البوندسليغا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬أيام‭ ‬23‭ ‬و24‭ ‬و25‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬ستمثل‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬سينتهي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

وتقام‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الألمانية‭ ‬بين‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬والمتوج‭ ‬بالكأس‭ ‬المحلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬الدوري‭.‬

وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬يوليو،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬نهر‭ ‬السين‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وتختتم‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ (‬المولودون‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2001‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬ولدوا‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭.‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬ماتيس‭ ‬تيل‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬تييري‭ ‬هنري،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

وفشلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬بطاقتها‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭.‬