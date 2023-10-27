الرابطة الألمانية تعلن انطلاق الموسم المقبل بعد أسبوعين من الألعاب الأولمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب): أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس الجمعة أن موسم 2024-2025 سيبدأ في 23 أغسطس 2024 بعد أسبوعين من الألعاب الأولمبية ما قد يثير اهتمام العديد من لاعبي البوندسليغا للمشاركة في أولمبياد باريس.
وأوضحت الرابطة في بيان صحفي أن عطلة نهاية الأسبوع أيام 23 و24 و25 أغسطس 2024 ستمثل بداية موسم الدوري الذي سينتهي في 17 مايو 2025.
وتقام مباراة الكأس السوبر الألمانية بين بطل الدوري والمتوج بالكأس المحلية، بالإضافة إلى دور الـ32 لمسابقة الكأس، في نهاية الأسبوع قبل استئناف الدوري.
وتنطلق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو، قبل يومين من حفل الافتتاح على طول نهر السين في باريس، وتختتم في ملعب بارك دي برانس في التاسع من أغسطس.
ويشارك في مسابقة كرة القدم اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا (المولودون بعد الأول من يناير 2001) إضافة إلى ثلاثة لاعبين ولدوا قبل هذا التاريخ في كل منتخب.
ومن الممكن أن يشارك مهاجم بايرن ميونيخ الفرنسي الواعد ماتيس تيل (18 عاما) والذي تم استدعاؤه الى صفوف المنتخب الأولمبي لأول مرة في أكتوبر الحالي من قبل المدرب الجديد تييري هنري، في البطولة الأولمبية الصيف المقبل.
وفشلت ألمانيا في حجز بطاقتها لدورة الألعاب الأولمبية 2024، بعد خروجها من الدور الأول لبطولة أمم أوروبا تحت 23 عاما.
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