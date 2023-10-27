ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختير‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬المخضرم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬نهائية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬رغم‭ ‬خوض‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭.‬

وألهم‭ ‬ميسي‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬الناجحة‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬إنتر‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكسيكية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وخاض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬يشترك‭ ‬في‭ ‬ملكيته‭ ‬النجم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وسجّل‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ليضع‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬لفريقه‭ ‬دون‭ ‬فوز‭.‬

لكن‭ ‬إصابة‭ ‬عكّرت‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لميسي‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ (‬بلاي‭ ‬أوف‭).‬

وبعد‭ ‬قدومه‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬موسمين‭ ‬عاديين،‭ ‬ألهب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬حماسة‭ ‬الجمهور‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬تهافت‭ ‬لشراء‭ ‬قميصه‭ ‬وحضور‭ ‬مباريات‭ ‬إنتر‭.‬

وينافس‭ ‬ميسي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬اليوناني‭ ‬يورغوس‭ ‬ياكوماكيس‭ ‬مهاجم‭ ‬أتلانتا‭ ‬يونايتد،‭ ‬والألماني‭ ‬إدوارد‭ ‬لوفن‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬سيتي‭.‬

وسُمّي‭ ‬ميسي‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬اللائحة‭ ‬النهائية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسماء‭: ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الغابوني‭ ‬دنيس‭ ‬بوانغا‭ (‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬أف‭ ‬سي‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لوسيانو‭ ‬أكوستا‭ (‬أف‭ ‬سي‭ ‬سينسيناتي‭) ‬والأرجنتيني‭ ‬الآخر‭ ‬تياغو‭ ‬ألمادا‭ (‬أتلانتا‭).‬



