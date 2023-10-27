كلوب: صلاح مازال يتمتع بجسد لاعب شاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬مازال‭ ‬يتمتع‭ ‬بجسد‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬مع‭ ‬اكتسابه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬والخبرة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬صلاح‭ ‬شارك‭ ‬كبديل‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الأخير‭ ‬لليفربول‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬5‭/‬1‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬رقم‭ ‬43‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬ – ‭ ‬ليتخطى‭ ‬عدد‭ ‬أهداف‭ ‬تييري‭ ‬هنري‭ ‬مع‭ ‬أرسنال،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬42‭ ‬هدفا،‭ ‬ليصبح‭ ‬أكثر‭ ‬لاعب‭ ‬تسجيلا‭ ‬للأهداف‭ ‬لفريق‭ ‬إنجليزي‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬صلاح‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬هدفي‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬2‭/ ‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬صلاح‭ ‬سجل‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭.‬

وقال‭ ‬كلوب‭: ‬‮«‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬يتصرف‭ (‬صلاح‭) ‬كرجل‭ ‬بالغ‭ ‬ولكن‭ ‬بجانب‭ ‬هذا‭ ‬يظل‭ ‬صلاح‭ ‬لاعبا‭ ‬شابا‭. ‬إنه‭ ‬جاهز‭ ‬للغاية‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬إذا‭ ‬أخضعناه‭ ‬لكشف‭ ‬بالأشعة‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬عمر‭ ‬أغلب‭ ‬عظامه‭ ‬19‭ ‬أو‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬لأنه‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لديه‭ ‬فهم‭ ‬للعبة‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نحاول‭ ‬منحه‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭. ‬كلهم‭ ‬يعرفون‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬ينهون‭ ‬مسيرتهم‭ ‬بعمر‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬ولكن‭ ‬كلما‭ ‬تمت‭ ‬معرفة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬الفائدة‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬كلوب‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬صلاح‭ ‬تخطى‭ ‬رقم‭ ‬هنري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ولكن‭ ‬وفقا‭ ‬لعدد‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬حطمها‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬أنفيلد،‭ ‬فمن‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬مطلعا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأرقام‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬ليحطم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بهذا،‭ ‬لأن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬أبقيه‭ ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬إمكانه‭ ‬تحطيم‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬متعمدا‮»‬‭.‬