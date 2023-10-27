كلوب: صلاح مازال يتمتع بجسد لاعب شاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن المصري محمد صلاح مازال يتمتع بجسد لاعب شاب مع اكتسابه المزيد من الحكمة والخبرة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن صلاح شارك كبديل ليسجل الهدف الأخير لليفربول خلال المباراة التي فاز بها الفريق على تولوز 5/1 الخميس في الدوري الأوروبي، مسجلا هدفه رقم 43 مع الفريق في البطولات الأوروبية – ليتخطى عدد أهداف تييري هنري مع أرسنال، حيث سجل 42 هدفا، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق إنجليزي واحد في البطولات القارية.
جاء هذا بعدما سجل صلاح 31 عاما هدفي فريقه في المباراة التي فاز بها على إيفرتون 2/ صفر يوم السبت الماضي، مما يعني أن صلاح سجل أو صنع أهدافا في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.
وقال كلوب: «خارج الملعب يتصرف (صلاح) كرجل بالغ ولكن بجانب هذا يظل صلاح لاعبا شابا. إنه جاهز للغاية أعتقد أننا إذا أخضعناه لكشف بالأشعة سيكون على الأرجح عمر أغلب عظامه 19 أو 20 عاما لأنه يحافظ على لياقته البدنية».
وأضاف: «لديه فهم للعبة. هذا ما نحاول منحه للاعبين الشباب. كلهم يعرفون الكثير عن كرة القدم عندما ينهون مسيرتهم بعمر 35 عاما، ولكن كلما تمت معرفة هذه المعلومات في وقت مبكر، كلما زادت الفائدة منها».
وأكد كلوب أنه لم يكن يعلم أن صلاح تخطى رقم هنري الأوروبي، ولكن وفقا لعدد الأرقام القياسية التي حطمها اللاعب المصري خلال فترة تواجده في أنفيلد، فمن الصعب أن يظل مطلعا على تلك الأرقام.
وقال: «ربما كان ليحطم المزيد من الأرقام القياسية إذا كنت على دراية بهذا، لأن في بعض الأحيان أبقيه خارج الملعب، عندما يكون في إمكانه تحطيم رقم قياسي. لم يكن هذا متعمدا».
MENAFN27102023000055011008ID1107321012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.