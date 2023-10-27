تن هاغ يؤكد وقوف لاعبي يونايتد خلف غارناتشو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬إنّ‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬يقفون‭ ‬خلف‭ ‬زميلهم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬اليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الايقاف،‭ ‬بسبب‭ ‬منشور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬استخدم‭ ‬فيها‭ ‬رمز‭ ‬الغوريلا‭. ‬ونشر‭ ‬ابن‭ ‬الـ19‭ ‬عامًا‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭)‬،‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬يونايتد‭ ‬وهم‭ ‬يحتفلون‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬الحارس‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وأرفقها‭ ‬بالرموز‭ ‬التعبيرية‭ ‬للغوريلا‭.‬

وحذف‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬اللاعب‭ ‬ما‭ ‬نشره،‭ ‬وعمد‭ ‬أونانا‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬اولد‭ ‬ترافورد‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬قصد‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬والسلطة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يذهب‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬أبعد‮»‬‭.‬

لكنّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانجليزي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬عاقب‭ ‬لاعبين‭ ‬استخدموا‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعتبر‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويُعتقد‭ ‬انّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬ساءل‭ ‬غارناتشو‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭.‬

وأوقف‭ ‬مهاجم‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬الاوروغويوياني‭ ‬إدينسون‭ ‬كافاني‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لاستخدام‭ ‬المصطلح‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬ negrito ‮»‬‭ (‬شخص‭ ‬أسود‭ ‬صغير‭) ‬تحت‭ ‬منشور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭.‬

كذلك،‭ ‬أوقف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اللاعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬وغُرّم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانجليزي‭ ‬بسبب‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرها‭ ‬قارن‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬زميله‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنجامان‭ ‬مندي‭ ‬وشخصية‭ ‬كارتونية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬البشرى‭ ‬السوداء‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬ظهر‭ ‬مرتاحا‭ ‬حيال‭ ‬المسألة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬لست‭ (‬قلقا‭ ‬بشأن‭ ‬الايقاف‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬ما‭ ‬ترونه‭ ‬وأستطيع‭ ‬أن‭ ‬أؤكده‭ ‬وأريد‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬معًا‭ ‬ومتحدون،‭ ‬وقد‭ ‬رأينا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‮»‬‭.‬

ويستعد‭ ‬يونايتد‭ ‬لمواجهة‭ ‬جاره‭ ‬سيتي‭ ‬غدا‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬اولد‭ ‬ترافورد‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬غير‭ ‬مقنعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬



