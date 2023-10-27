تن هاغ يؤكد وقوف لاعبي يونايتد خلف غارناتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): قال مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاغ إنّ جميع لاعبي الفريق يقفون خلف زميلهم الارجنتيني اليخاندرو غارناتشو الذي يواجه خطر الايقاف، بسبب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي استخدم فيها رمز الغوريلا. ونشر ابن الـ19 عامًا صورة على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، يظهر فيها لاعبو يونايتد وهم يحتفلون بعدما تصدى الحارس الكاميروني أندريه أونانا لركلة جزاء خلال فوز الفريق على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 في منتصف الاسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا، وأرفقها بالرموز التعبيرية للغوريلا.
وحذف فيما بعد اللاعب ما نشره، وعمد أونانا الذي تصدى لركلة الجزاء في الثانية الاخيرة من المباراة التي اقيمت في اولد ترافورد للدفاع عن زميله قائلا انه قصد التعبير عن «القوة والسلطة»، مضيفا أن هذا «الامر لا يجب ان يذهب الى مكان أبعد».
لكنّ الاتحاد الانجليزي سبق ان عاقب لاعبين استخدموا ما قد يعتبر إساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعتقد انّ الاتحاد ساءل غارناتشو حول الموضوع.
وأوقف مهاجم يونايتد السابق الاوروغويوياني إدينسون كافاني لثلاث مباريات مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني في عام 2020 لاستخدام المصطلح الإسباني « negrito » (شخص أسود صغير) تحت منشور له على انستغرام.
كذلك، أوقف العام الماضي اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لمباراة واحدة وغُرّم من قبل الاتحاد الانجليزي بسبب تغريدة نشرها قارن فيها بين زميله الفرنسي بنجامان مندي وشخصية كارتونية من ذوي البشرى السوداء.
الا انّ تن هاغ ظهر مرتاحا حيال المسألة خلال مؤتمره الصحفي الجمعة: «لست (قلقا بشأن الايقاف) في هذه اللحظة». وتابع: «نحن نتحدث مع الاتحاد الإنجليزي».
وأضاف: «لكن ما ترونه وأستطيع أن أؤكده وأريد التأكيد عليه هو أننا معًا ومتحدون، وقد رأينا ذلك في موقف أندريه أونانا».
ويستعد يونايتد لمواجهة جاره سيتي غدا الاحد على ملعب اولد ترافورد بعدما أحرز ثلاثة انتصارات متتالية غير مقنعة في مختلف المسابقات.
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