بنكهة إيطاليةقمة العملاقين المتعثـرين مرسيليا وليون في الواجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستعدّ‭ ‬ليون،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬ومتذيّل‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راهناً،‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬مرسيليا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيلودروم‮»‬‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بنكهة‭ ‬إيطالية‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭.‬

لم‭ ‬يذق‭ ‬ليون،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬ودفع‭ ‬مدربه‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬ثمن‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬فأقيل‭ ‬عقب‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬وكان‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسو‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬2006‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬غروسو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬بلان‭ ‬وكسب‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬آخرها‭ ‬خسرها‭ ‬أمام‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬كسب‭ ‬مرسيليا،‭ ‬ثالث‭ ‬أفضل‭ ‬المتوجين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ (‬9‭ ‬ألقاب‭)‬،‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مراحل‭ ‬وأقال‭ ‬بدوره‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬مارسيلينو‭ ‬وعوضه‭ ‬بالايطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوزو‭ ‬المتوّج‭ ‬بدوره‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬2006‭.‬

قاد‭ ‬غاتوزو‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬وخسر‭ ‬مرتين‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬نيس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وقال‭ ‬غروسّو‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬للارتقاء‭ ‬مجددًا،‭ ‬ولكن‭ ‬لدينا‭ ‬أيضًا‭ ‬الجودة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭. ‬يجب‭ ‬وضع‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يؤمنون‭ ‬بذلك‭ ‬جانبًا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستسلام‭. ‬سأبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬لإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬لإخراج‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬منح‭ ‬الفرص‭ ‬للاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭. ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبًا‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يبذل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬غاتوزو‭ ‬عقب‭ ‬السقوط‭ ‬امام‭ ‬نيس‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬شيئًا‭ ‬أفضل‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬لكننا‭ ‬متأكدون‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭. ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‮»‬‭.‬

كان‭ ‬غاتوزو‭ ‬محقا‭ ‬في‭ ‬كلامه‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬كون‭ ‬فريقه‭ ‬حقق‭ ‬الخميس‭ ‬فوزاً‭ ‬مستحقاً‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬آيك‭ ‬أثينا‭ ‬اليوناني‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬البناء‭ ‬عليه‭ ‬ضد‭ ‬ليون‭.‬





قمة‭ ‬ليل‭ ‬وموناكو‭ ‬

ويتطلع‭ ‬بريست،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬سلسلة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬فوز،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الثالث‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭.‬

وتراجع‭ ‬بريست‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬وهزيمة‭ ‬واحدة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بعدما‭ ‬تربع‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

لكن‭ ‬مهمة‭ ‬بريست‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬بريقه‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويتطلع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬محلياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬أو‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬كون‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدر‭ ‬تنتظره‭ ‬رحلة‭ ‬صعبة‭ ‬إلى‭ ‬ليل‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريقها‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وسيكون‭ ‬قائد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مباراته‭ ‬الـ419‭ ‬بألوان‭ ‬النادي،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لعب‭ ‬ضد‭ ‬بريست‭. ‬أمام‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬تخطى‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬فيراتي‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬بعد‭ ‬416‭ ‬مباراة‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأزرق‭.‬

ويبدو‭ ‬ماركينيوس‭ ‬مرشحا‭ ‬بقوة‭ ‬لتجاوز‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق،‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬بيلورجيه‭ (‬435‭ ‬مباراة‭) ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

ويدافع‭ ‬ماركينيوس‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬دوره‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬38‭ ‬مرة‭.‬

ويحتل‭ ‬موناكو‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ ‬المرشح‭ ‬إلى‭ ‬الانفراد‭ ‬بها‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬الجمعة‭. ‬ويعلم‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬سيبقيه‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬لأسبوع‭ ‬آخر‭. ‬وشهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬صاحب‭ ‬الارض‭ ‬فوزًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬4‭-‬3‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬ريمي‭ ‬كابيلا‭.‬

ويعول‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬غولوفين‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬نادرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭. ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬أنقذ‭ ‬الروسي‭ ‬نادي‭ ‬موناكو‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مدوية‭ ‬أمام‭ ‬متز‭ ‬محولا‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬للسنغالي‭ ‬لامين‭ ‬كامارا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بثنائية‭ ‬سجلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬العليا‭ ‬وركلة‭ ‬حرة‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬موناكو‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قوته‭ ‬الهجومية‭ ‬الضاربة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬23‭ ‬هدفا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬



