دارمشتات ينوي إفساد عودة نوير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬دارمشتات‭ ‬المتواضع‭ ‬عن‭ ‬افساد‭ ‬عودة‭ ‬المخضرم‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬حارس‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬عندما‭ ‬يتواجهان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدّر‭ ‬ووصيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬متابعة‭ ‬بدايتهما‭ ‬الرائعة‭.‬

وكانت‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬قد‭ ‬أبعدت‭ ‬نوير‭ ‬قرابة‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭ (‬تمنى‭ ‬الحظ‭)‬،‭ ‬فسيشارك‭ ‬غداً‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬توخل‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬نوير‭ ‬بالمخضرم‭ ‬الآخر‭ ‬سفن‭ ‬أولرايش‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬المتألق‭ ‬أخيراً‭: ‬‮«‬هو‭ ‬سعيد‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‮»‬‭. ‬وخاض‭ ‬نوير‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬شالكه‭. ‬وشارك‭ ‬بعدها‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعرّض‭ ‬لإصابة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬خلال‭ ‬ممارسته‭ ‬رياضة‭ ‬التزلج‭ ‬خضع‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭.‬

وفضلاً‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬عاماً،‭ ‬يأمل‭ ‬نوير‭ (‬37‭ ‬عاماً‭ ‬و117‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬كاس‭ ‬أوروبا‭ ‬صيف‭ ‬2024‭.‬

ويخوض‭ ‬بايرن‭ ‬مواجهته‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬ويُتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشواره‭ ‬سهلاً‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬لإبقاء‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتفوّق‭ ‬عليه‭ ‬بنقطتين‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

لكن‭ ‬مدافع‭ ‬دارمشتات‭ ‬الكرواتي‭ ‬ماتي‭ ‬ماغليتسا‭ ‬رأى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬سيبحث‭ ‬عن‭ ‬النقاط‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يتعلّق‭ ‬الأمر‭ ‬بإفساد‭ ‬فرحة‭ ‬أحد‭. ‬أصيب‭ ‬مانو‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬وألمانيا‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬لكأس‭ ‬أوروبا‭. ‬لكن‭ ‬بالطبع‭ ‬نريد‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬وحصد‭ ‬النقاط‭ ‬لأنفسنا‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬بايرن‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬عودته‭ ‬أمام‭ ‬دارمتشات‭ ‬لأنه‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الحراس‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬وبمقدوره‭ ‬مساعدتنا‭ ‬بخبرته‭ ‬وجودته‮»‬‭.‬

ليفركوزن‭ ‬وألونسو‭ ‬لمتابعة‭ ‬المغامرة‭ ‬

ويختتم‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المرحلة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فرايبورغ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬متقاربة،‭ ‬إذ‭ ‬يبتعد‭ ‬بنقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬عن‭ ‬شتوتعارت‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دروتموند‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬المخضرم‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬المكنى‭ ‬‮«‬دي‭ ‬فيركسيلف‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فولفسبورغ‭ (‬2-1‭): ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬متعطشين‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تنوي‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الابطاء‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الهجومي‭ ‬أو‭ ‬الدفاعي،‭ ‬وستتعزّز‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المهاجم‭ ‬التشيكي‭ ‬باتريك‭ ‬شيك‭ ‬المبتعد‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬منذ‭ ‬226‭ ‬يوماً‭.‬

وفي‭ ‬غيابه،‭ ‬برز‭ ‬النيجيري‭ ‬الشاب‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬وسجّل‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬قدومه‭ ‬صيفاً‭ ‬من‭ ‬أونيون‭ ‬سان‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭.‬

ولم‭ ‬يهدر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬سوى‭ ‬نقطتين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتعادله‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬2‭-‬2‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وبعدما‭ ‬عوّل‭ ‬على‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ (‬14‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭)‬،‭ ‬يستقبل‭ ‬الوصيف‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ديربي،‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الذي‭ ‬يقدّم‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬جيّدة،‭ ‬دون‭ ‬هدافه‭ ‬الغيني‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭.‬

وأعلن‭ ‬شتوتغارت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬اصابة‭ ‬غيراسي‭ ‬بعضلات‭ ‬فخذه‭ ‬وابتعاده‭ ‬عدّة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭. ‬وقال‭ ‬المدرب‭ ‬سيباستيان‭ ‬هونيس‭ ‬ان‭ ‬اصابة‭ ‬غيراسي‭ ‬‮»‬مرّة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬وإلى‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‮»‬‭.‬

وتخطى‭ ‬غيراسي‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مجموع‭ ‬عدد‭ ‬الاهداف‭ ‬الذي‭ ‬سجّله‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬11‭).‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬شتوتغارت‭ ‬سوى‭ ‬مباراة‭ ‬وحيدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ (‬1-5‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬سادس‭ ‬الترتيب،‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

أونيون‭ ‬برلين‭ ‬لوقف‭ ‬النزيف‭ ‬

ومنتشياً‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ينتقل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬فرانكفورت‭ ‬لمواجهة‭ ‬أينتراخت‭ ‬سابع‭ ‬الترتيب‭.‬

وحقق‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬وضع‭ ‬فرانكفورت‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬فوز،‭ ‬بتحقيقه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬حصان‭ ‬البطولة‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وحلوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬يبحث‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬عن‭ ‬ايقاف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬وسلسلة‭ ‬كارثية‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أفضل‭. ‬وكانت‭ ‬خسارة‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التاسعة‭ ‬له‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهي‭ ‬الاسوأ‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2004‭-‬2005‭ ‬عندما‭ ‬هبط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭!‬

وبدأت‭ ‬اسئلة‭ ‬تُطرح‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬مدربه‭ ‬أورس‭ ‬فيشر،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬التونسي‭ ‬راني‭ ‬خضيرة‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لمدربه‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬اليه‭ ‬وهو‭ ‬يحتاج‭ ‬إلينا‭. ‬سنخرج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المأزق‭ ‬سوياً‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬تُرك‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬ضد‭ ‬نابولي،‭ ‬استبعد‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬المخضرم‭ ‬ليوناردو‭ ‬بونوتشي‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬خلافه‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬فيشر‭.‬

وقال‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬صيف‭ ‬2021‭: ‬‮«‬مرّة‭ ‬جديدة‭ ‬اقرأ‭ ‬روايات‭ ‬مختلقة‭ ‬بشأني‭. ‬لطالما‭ ‬احترمت‭ ‬قرارات‭ ‬المدربين‭. ‬نريد‭ ‬جميعنا‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‮»‬‭.‬‭

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